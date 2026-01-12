Apple potwierdza. Poddano się i sięgnięto po technologię Google

Apple szykuje jedną z największych zmian w historii Siri. Jeszcze w tym roku asystent głosowy ma stać się znacznie bardziej spersonalizowany, a jego nowe możliwości zostaną oparte na modelu sztucznej inteligencji Google Gemini. Firmy oficjalnie potwierdziły wieloletnią współpracę, podkreślając, że technologia Google stanowi obecnie najlepszą bazę dla rozwoju Apple Foundation Models i otwiera drogę do zupełnie nowych doświadczeń.

Siri będzie wykonywać działania w naszym imieniu

Zgodnie z ustaleniami, Apple będzie korzystać nie tylko z samego Gemini, ale również z infrastruktury chmurowej Google. Ma to pomóc w rozwoju kolejnych funkcji pakietu Apple Intelligence. Jednocześnie obie firmy zapewniają, że przetwarzanie danych nadal będzie odbywać się lokalnie na urządzeniach Apple lub w ramach Private Cloud Compute, co ma zagwarantować wysoki poziom prywatności i bezpieczeństwa.

Partnerstwo z Google nie oznacza jednak zamknięcia na inne rozwiązania. Apple już współpracuje z OpenAI i, jak wynika z nieoficjalnych informacji, analizowało także możliwość integracji technologii firm Anthropic oraz Perplexity. CEO Apple, Tim Cook zapowiada, że z czasem użytkownicy mogą spodziewać się kolejnych integracji z różnymi dostawcami AI, co ma uczynić ekosystem Apple Intelligence jeszcze bardziej elastycznym.

Joint Statement: Apple and Google have entered into a multi-year collaboration under which the next generation of Apple Foundation Models will be based on Google's Gemini models and cloud technology. These models will help power future Apple Intelligence features, including a… — News from Google (@NewsFromGoogle) January 12, 2026