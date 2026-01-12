Noctua opóźnia premiery wyczekiwanych produktów

Podczas targów Computex 2025 na Tajwanie znany i ceniony austriacki producent sprzętu komputerowego pokazał szereg nowości. Mowa nie tylko o chłodzeniach procesora i wentylatorach, ale również mniej kojarzonych z Noctuą podzespołach stworzonych we współpracy z innymi firmami. Zdradzono wtedy również ich przewidywane daty premiery.

Dostaniemy moc do 1200 W i certyfikat 80 PLUS Platinum

Najnowszy plan wydawniczy informuje jednak o opóźnieniach. O ile obudowa Antec Flux Pro Noctua Edition nadal pojawi się w pierwszym kwartale 2026, tak myszka Pulsar Feinman Noctua Edition została przesunięta na drugi kwartał. Oprócz tego zasilacz Seasonic Prime PX HPD Noctua Edition pojawi się nie w drugim, a w trzecim kwartale.

Później pojawią się też propozycje jak wentylator biurkowy czy kontroler na USB, ale bądźmy szczerzy - one nie wzbudziły takiego zainteresowania wśród entuzjastów PC. Austriacy nie wyjaśnili skąd te opóźnienia.