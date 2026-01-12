Noctua opóźnia premiery wyczekiwanych produktów
Fani ciszy oraz charakterystycznego połączenia brązu i beżu muszą uzbroić się w cierpliwość. Nowe zasilacze, myszki i akcesoria pojawią się później.
Podczas targów Computex 2025 na Tajwanie znany i ceniony austriacki producent sprzętu komputerowego pokazał szereg nowości. Mowa nie tylko o chłodzeniach procesora i wentylatorach, ale również mniej kojarzonych z Noctuą podzespołach stworzonych we współpracy z innymi firmami. Zdradzono wtedy również ich przewidywane daty premiery.
Dostaniemy moc do 1200 W i certyfikat 80 PLUS Platinum
Najnowszy plan wydawniczy informuje jednak o opóźnieniach. O ile obudowa Antec Flux Pro Noctua Edition nadal pojawi się w pierwszym kwartale 2026, tak myszka Pulsar Feinman Noctua Edition została przesunięta na drugi kwartał. Oprócz tego zasilacz Seasonic Prime PX HPD Noctua Edition pojawi się nie w drugim, a w trzecim kwartale.
Później pojawią się też propozycje jak wentylator biurkowy czy kontroler na USB, ale bądźmy szczerzy - one nie wzbudziły takiego zainteresowania wśród entuzjastów PC. Austriacy nie wyjaśnili skąd te opóźnienia.
Mimo wszystko jest na co czekać, zwłaszcza w przypadku zasilacza. Seasonic to jeden z najlepszych producentów na rynku, a ma być to nowa, szalenie kompaktowa platforma ATX 3.1 o sprawności do 92% i mocy do 1200 W. A z poprawkami od Noctuy powinna też być całkowicie niesłyszalna.