Zielone koguty w prywatnych samochodach trafią na biurko Prezydenta
Zielone koguty, podobnie jak te pomarańczowe nie będą nadawały uprawień pojazdu uprzywilejowanego. Za to będą sygnałem dla wszystkich na drodze, aby przepuścić auto, kiedy będą się świeciły.
Z tego rozwiązania będą mogli korzystać jedynie członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej. Zielone koguty będą mogły znaleźć się w ich samochodach prywatnych. Natomiast korzystanie z nich będzie ograniczone jedynie do sytuacji, w której członkowie OSP dostaną wezwanie do remizy w związku z akcją strażacką.
Zielone koguty dla OSP
Wstępny projekt został już zaakceptowany przez MSWiA. Jak jednak przyznają jego autorzy, wciąż wymaga on pewnych szlifów, które zostaną mu nadane przez sejm. Następnie ma on trafić na biurko prezydenta. Jest duża szansa, że będzie to miało miejsce jeszcze przed wakacjami. Za tą inicjatywą stoją posłowie Trzeciej Drogi. Jak podkreślił Bartosz Romowicz, przewodniczący sejmowej podkomisji stałej do spraw rozwoju i promocji ochotniczych straży pożarnych:
Chcemy przyspieszyć, ułatwić, usprawnić dojazd druhów do działań ratowniczych. Być może ten projekt nie ma znaczenia dla małych miejscowości, gdzie nie ma korków, gdzie jest taka zabudowa mniej zwarta, ale ma ogromne znaczenie dla dużych miejscowości, dla obwarzanków dużych miejscowości, na przykład takiej Góry Kalwarii, w której regularnie są korki i strażacy ochotnicy, żeby dojechać do remizy na wezwanie w tych korkach muszą stać. I cel jest taki, żeby inni kierowcy mieli jasny sygnał: słuchaj, ja w tym aucie jadę, żeby pomagać komuś, żeby ratować życie. Jeżeli możesz, to mnie przepuść. Wpuść mnie na skrzyżowaniu, wypuść mnie z drogi podporządkowanej. Nie trąb na mnie, że próbuję gdzieś szybciej zjechać, krócej. Ale z drugiej strony trzeba jasno powiedzieć, ten przepis to nie będzie przyzwoite łamanie przepisów prawa.
Oczywiście za używanie zielonego sygnału poza wymagającymi tego sytuacjami są przewidziane kary, chociaż nie podano jeszcze jakie. Dodatkowo każdy ochotnik sam będzie musiał kupić sygnał do swojego samochodu. Oznacza to, że będą one niezwykle różnorodne. Kluczowe jest jednak to, że emitują błyskające zielone światło.