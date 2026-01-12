Tech

Jeden z gigantów mówi wprost. Kryzys potrwa co najmniej do 2028 roku

Dużo słów, ale mało treści. Wypowiedź wiceprezesa Microna można streścić do "popyt przewyższa podaż, a rynek AI płaci więcej niż Kowalski czy Nowak"

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 21:21
1
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Jeden z gigantów mówi wprost. Kryzys potrwa co najmniej do 2028 roku

Micron po raz pierwszy odniósł się do zarzutów, że rezygnując z marki Crucial, odwraca się plecami do konsumentów. W rozmowie z redakcją Wccftech przedstawiciel firmy próbował studzić emocje, ale jednocześnie nie pozostawił złudzeń co do przyszłości rynku pamięci. Na realną poprawę dostępności i cen przyjdzie nam poczekać przynajmniej do 2028 roku.

Dalsza część tekstu pod wideo

Micron jest w stanie zaspokoić jedynie 50-66% zapotrzebowania rynku

Decyzja o wygaszeniu marki Crucial została ogłoszona pod koniec ubiegłego roku i od początku wzbudzała duże kontrowersje. Micron jasno zapowiedział wtedy, że do końca stycznia zamyka ten rozdział, a moce produkcyjne oraz zasoby zostaną przesunięte w stronę rozwiązań klasy enterprise, głównie pamięci DRAM i nośników SSD dla infrastruktury AI.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Pamięć RAM GOODRAM IRDM 32GB (2x16GB) DDR5 7600MT/s CL36
Pamięć RAM GOODRAM IRDM 32GB (2x16GB) DDR5 7600MT/s CL36
0 zł
2399 zł - najniższa cena
Kup teraz 2399 zł
Pamięć RAM CORSAIR Vengeance RGB Pro SL Black 32GB (4x8GB) 3200MT/s DDR4 CL16
Pamięć RAM CORSAIR Vengeance RGB Pro SL Black 32GB (4x8GB) 3200MT/s DDR4 CL16
0 zł
1329 zł - najniższa cena
Kup teraz 1329 zł
Pamięć RAM PNY Performance 16GB (1x16GB) DDR5 5600MT/s CL40
Pamięć RAM PNY Performance 16GB (1x16GB) DDR5 5600MT/s CL40
0 zł
1044.42 zł - najniższa cena
Kup teraz 1044.42 zł
Advertisement

Christopher Moore, wiceprezes Microna odpowiedzialny za marketing oraz segment mobilny i kliencki, przekonuje jednak, że narracja o porzuceniu konsumentów jest uproszczona. Według niego firma nadal obsługuje rynek konsumencki, tyle że w inny sposób.

Jeden z gigantów mówi wprost. Kryzys potrwa co najmniej do 2028 roku

Micron dostarcza kości LPDDR5 do producentów OEM, takich jak Dell czy ASUS, które trafiają później do laptopów i innych urządzeń dostępnych w sklepach. Z perspektywy firmy to nadal praca na rzecz użytkowników końcowych, choć trudno uznać to za pocieszenie dla społeczności DIY, która mierzy się dziś z gwałtownymi podwyżkami cen pamięci.

Firma tłumaczy się, że nie może pozwolić sobie na ignorowanie popytu generowanego przez sektor AI. Zapotrzebowanie na pamięci do akceleratorów, serwerów i centrów danych rośnie w tempie, które wyprzedza możliwości produkcyjne. Sam prezes firmy przyznał niedawno, że Micron jest w stanie zaspokoić jedynie od 50 do 66% zapotrzebowania rynku. W takiej sytuacji priorytety są (zdaniem Microna) oczywiste.

Amerykanie budują nowe FABy ale to jeszcze trochę potrwa

Światełkiem w tunelu ma być rozbudowa mocy produkcyjnych DRAM. Micron ogłosił niedawno budowę gigantycznej fabryki okolicach Nowego Yorku, w którą planuje zainwestować nawet 100 miliardów dolarów. W długiej perspektywie zakład ten ma odpowiadać za około 40% globalnej produkcji DRAM firmy. Równolegle powstaje nowa fabryka w Idaho, która ma rozpocząć działalność w połowie 2027 roku.

Entuzjazm studzi jednak fakt, że realny wpływ tych inwestycji będzie odczuwalny dopiero rok później. Moore wprost zaznaczył, że "znacząca produkcja" pojawi się w 2028 roku. Co więcej, pierwsze partie pamięci z nowych fabryk najpewniej zostaną przeznaczone na uzupełnienie obecnych niedoborów, a nie na zwiększenie podaży dla konsumentów.

Image
telepolis
AI micron nand RAM sztuczna inteligencja usa Stany Zjednoczone DRAM Crucial
Zródła zdjęć: Shutterstock
Źródła tekstu: Wccftech, oprac. własne