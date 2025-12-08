Robot humanoidalny dał niezły popis na ringu. Czy mamy się już bać?

Kolejna spektakularna walka robotów

Nowy film, opublikowany przez chińską firmę robotyczną Unitree, pokazuje jak ich humanoidalny robot o wysokości prawie 1,8 metra radzi sobie w walce. I trzeba przyznać, że to, co wyczynia na wideo, robi wrażenie, ale też przyprawia o lekki niepokój. Sprawia, że zadajemy sobie pytanie - po co to wszystko? Robot zadaje ciosy, kopie, uderza kolanami i dosłownie rozbija na kawałki znacznie mniejszego humanoidalnego robota G1 tej samej firmy. Nie tylko tryb walki przykuwa wzrok widza - uwagę zwracają także nowe dłonie robota, które odblokowują mu wiele nowych możliwości.

Firma Unitree już nie po raz pierwszy pokazała jak jej robot humanoidalny sprawdza się na ringu. Mieliśmy okazję już jakiś czas temu podziwiać waleczne wyczyny mniejszych modeli G1 i to, jak prezentują ruchy kickboxingowe oraz łatwo odzyskują siły po powaleniu na ziemię. Podobna zwinność zaobserwowana u pełnowymiarowego modelu H2 robi o wiele większe wrażenie.