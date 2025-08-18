Tech

Humanoidalny robot nieźle zabłysnął podczas zawodów

O humanoidalnych robotach słyszymy coraz częściej i nie ma się co dziwić. Okazuje się, że nie tylko zrobią pranie oraz poskładają ręczniki, ale także mogą pochwalić się nie lada osiągnięciami sportowymi.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 07:03
Humanoidalny robot nieźle zabłysnął podczas zawodów

Humanoidalne roboty dopiero się rozkręcają

Jeden z humanoidalnych robotów naprawdę zabłysnął podczas ostatnich zawodów World Humanoid Robot Games. 

W Pekinie w Chinach zakończyły się właśnie pierwsze Światowe Igrzyska Olimpijskie Robotów Humanoidalnych. Jeden konkretny robot H1 sprawdził się bardziej niż świetnie w konkurencjach na torze. 

Robot ten został zbudowany przez chińską firmę Unitree Robotics. Pomógł on swojej drużynie zdobyć cztery złote, trzy srebrne oraz cztery brązowe medale podczas zawodów, które trwały trzy dni. A konkurencja była dość duża. W sportowych zmaganiach wzięło udział 280 zespołów z 16 różnych krajów. Łącznie zostało zaprezentowanych około 500 humanoidalnych robotów. 

Igrzyska Robotów będą nową kategorią rozrywki?

Jeśli chodzi o wydarzenia, to można było podziwiać nie tylko zawody lekkoatletyczne, ale także gimnastyczne, muzyczne oraz wiele innych. I niezależnie od tego, czy podobało się czy nie, to trzeba przyznać, że pokazy te ujawniły liczne postępy w rozwoju robotów w ostatnich latach. Jak widać twórcy pracują nieustannie nad zastosowaniem coraz to nowszych możliwości w rzeczywistych sytuacjach i to nie tylko w domu.

W weekend w sieci można było zobaczyć naprawdę sporo filmików, na których roboty prezentowały swoje najnowsze możliwości. Robot H1 spisał się naprawdę imponująco w biegu na 1500 metrów, biegu na 400 oraz w biegu z przeszkodami. 

Zródła zdjęć: Unitree Robotics
Źródła tekstu: digitaltrends.com