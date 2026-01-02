Flagowa Motorola z rysikiem? To już prawie pewne

Skąd to wiadomo? W sieci pojawił się promocyjny render producenta, na którym widać kilka urządzeń marki, w tym nadchodzący flagowy smartfon Motorola Signature, w zielonym odcieniu Martini Olive. Obok niego widoczny jest rysik, co jednoznacznie sugeruje wsparcie dla takiego dodatku. Plotki, że nowy telefon zapewni taką funkcję, krążą już od pewnego czasu.

Co jednak ważne, render przedstawia rysik leżący obok, a nie zintegrowany w obudowie telefonu, co sugeruje, że jest to opcjonalne akcesorium. Wcześniejsze rendery Motoroli Signature nie pokazywały portu na rysik, więc trudno określić, czy producent przewidział na niego miejsce w obudowie. Na razie nie ma potwierdzenia.

Z innych materiałów promocyjnych wynika, że Motorola Signature będzie pozycjonowana przez producenta jako luksusowy flagowiec, o lepszej specyfikacji niż wcześniejsze modele z serii Edge Ultra. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że sercem telefonu ma być układ Snapdragon 8 Gen 5, wspierany przez 16 GB pamięci RAM LPDDR5X i masową UFS 4.0 oraz system operacyjny Android 16. W specyfikacji pojawia się także 6,7-calowy ekran p-OLED o rozdzielczości 1,5K i odświeżaniu 120 Hz, z wycięciem na przedni aparat 50 Mpix. Na tylnej ściance znajdziemy trzy aparaty po 50 Mpix, w tym szerokokątny i tele. W specyfikacji ma znaleźć się także klasa odporności IP68, głosiki stereo, osobny przycisk AI oraz pojemny akumulator.