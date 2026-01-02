Sprzęt

Flagowa Motorola z rysikiem? To już prawie pewne

Motorola szykuje się do kilku premier, wśród których znajdzie się smartfon Motorola Signature, pozycjonowany na luksusowego flagowca. Jest już niemal w stu procentach pewne, że urządzenie pozwoli na współpracę z rysikiem. 

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 18:46
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Flagowa Motorola z rysikiem? To już prawie pewne

Skąd to wiadomo? W sieci pojawił się promocyjny render producenta, na którym widać kilka urządzeń marki, w tym nadchodzący flagowy smartfon Motorola Signature, w zielonym odcieniu Martini Olive. Obok niego widoczny jest rysik, co jednoznacznie sugeruje wsparcie dla takiego dodatku. Plotki, że nowy telefon zapewni taką funkcję, krążą już od pewnego czasu.

Dalsza część tekstu pod wideo
Flagowa Motorola z rysikiem? To już prawie pewne

Co jednak ważne, render przedstawia rysik leżący obok, a nie zintegrowany w obudowie telefonu, co sugeruje, że jest to opcjonalne akcesorium. Wcześniejsze rendery Motoroli Signature nie pokazywały portu na rysik, więc trudno określić, czy producent przewidział na niego miejsce w obudowie. Na razie nie ma potwierdzenia.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon MOTOROLA Moto G15 Power 8/256GB 6.72" Grafitowy
Smartfon MOTOROLA Moto G15 Power 8/256GB 6.72" Grafitowy
0 zł
499 zł - najniższa cena
Kup teraz 499 zł
Słuchawka bluetooth MOTOROLA HK126 Mono Czarny
Słuchawka bluetooth MOTOROLA HK126 Mono Czarny
0 zł
162 zł - najniższa cena
Kup teraz 162 zł
Telefon MOTOROLA CT50 Biały
Telefon MOTOROLA CT50 Biały
-40 zł
119.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 79.99 zł
Advertisement

Z innych materiałów promocyjnych wynika, że Motorola Signature będzie pozycjonowana przez producenta jako luksusowy flagowiec, o lepszej specyfikacji niż wcześniejsze modele z serii Edge Ultra. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że sercem telefonu ma być układ Snapdragon 8 Gen 5, wspierany przez 16 GB pamięci RAM LPDDR5X i masową UFS 4.0 oraz system operacyjny Android 16. W specyfikacji pojawia się także 6,7-calowy ekran p-OLED o rozdzielczości 1,5K i odświeżaniu 120 Hz, z wycięciem na przedni aparat 50 Mpix. Na tylnej ściance znajdziemy trzy aparaty po 50 Mpix, w tym szerokokątny i tele. W specyfikacji ma znaleźć się także klasa odporności IP68, głosiki stereo, osobny przycisk AI oraz pojemny akumulator.

Motorola Signature (wcześniej telefon pojawiał się w przeciekach jako Edge 70 Ultra) ma zadebiutować 7 stycznia w Indiach. Producent intensywnie promuje urządzenie w mediach społecznościowych, a w sklepie Flipkart uruchomiono już mini stronę poświęconą temu modelowi.

Image
telepolis
Motorola Motorola Signature
Zródła zdjęć: Motorola