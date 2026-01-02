Widowiskowy serial dostępny już w SkyShowtime. Pięć mega odcinków

Serial składa się tylko z pięciu odcinków, ale jest niezłym rarytasem na rynku tego typu produkcji. Zobaczymy w nim laureata nagrody BAFTA i nominowanego do Emmy, Willa Sharpe'a oraz nominowanego do Złotego Globu Paula Bettany'ego oraz Gabrielle Creevy.

Kolejna odsłona Amadeusza

Will Sharpe wystąpi dla nas w roli muzycznego geniusza Wolfganga Amadeusza Mozarta i można się spodziewać, że skradnie show. Paul Bettany da nam się poznać jako zazdrosny kompozytor dworski Antonio Salleri, a Gabrielle Creevy zbuduje postać głównej i lojalnej żony Mozarta - Konstancji Weber.

SkyShowtime określił serial mianem "wielowarstwowej symfonii, w której harmonijnie splatają się wątki rywalizacji genialnych umysłów, konfliktów i pragnienia zemsty". I trzeba przyznać, że nasz apetyt po takiej zapowiedzi ma prawo rosnąć. Jedno jest pewne - będzie widowisko i będzie uczta dla oczu oraz uszu. "Amadeus" to śmiała ekranizacja stworzona na podstawie nagradzanej sztuki scenicznej Petera Shaffera, zaadaptowana przez Joe Bartona. Tego typu reinterpretacja wydarzeń ukazuje mityczny wzlot i upadek jednego z najbardziej legendarnych kompozytorów w historii i wirtuoza XVIII wieku.

O czym opowiada serial "Amadeus"?

Produkcja skupia się na losach 25-letniego Amadeusza, który przybywa do tętniącego życiem Wiednia. Tam właśnie oprócz inspiracji muzycznych, poznaje temperamentną i charyzmatyczną śpiewaczkę Konstancję Weber, którą poślubia. Dzięki niej i jej kontaktom młody kompozytor zostaje wprowadzony w muzyczne kręgi, a także w świat intryg i to nie tylko artystycznych.