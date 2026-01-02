Sprzęt

Popularne drukarki stanowią zagrożenie pożarowe. Są nowe szczegóły

Wygląda na to, że nawet kupując coś od znanego i cenionego producenta trzeba mieć się na baczności. Nie warto też zostawiać drukarki bez nadzoru.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 19:45
0
Wśród fanów druku 3D narasta niepokój wokół drukarki Bambu Lab A1. Wszystko za sprawą niedawnego materiału w serwisie YouTube, który zwrócił uwagę na możliwe wady konstrukcyjne urządzenia. Kanał 3D Musketeers zauważył, że do ich serwisu trafia niepokojąco dużo egzemplarzy z nadtopioną lub wręcz zwęgloną obudową, co może sugerować przegrzewanie się elementów odpowiedzialnych za zasilanie.

Mówimy o urządzeniu kosztującym około 1159 złotych

Winowajcą ma być zastosowany termistor NTC ograniczający prąd rozruchowy. Element ten działa głównie w fazie intensywnego nagrzewania drukarki. Zdaniem Granta Posnera, w praktyce bywa on eksploatowany zbyt blisko swoich granicznych parametrów.

W trakcie jednej z transmisji na żywo youtuber zbadał wnętrze Bambu Lab A1 kamerą termowizyjną i odnotował temperaturę około 140°C w rejonie termistora, co jego zdaniem jest wartością niedopuszczalną dla elektroniki umieszczonej w plastikowej obudowie. I o ile termistor ma jeszcze pewien bufor bezpieczeństwa, to pojawia się pytanie czy pozostałe komponenty oraz sama obudowa są w stanie bezpiecznie znosić krótkotrwałe, ale bardzo wysokie skoki temperatury podczas rozruchu urządzenia.

Dyskusja szybko przeniosła się na Reddita. Użytkownicy publikują tam zdjęcia wybrzuszeń i nadtopień obudowy w okolicach termistora, a w jednym z przypadków pokazano nawet zdeformowaną górną część obudowy.

Producent potwierdza, ale bagatelizuje sprawę

Przedstawiciel Bambu Lab potwierdził, że incydenty faktycznie miały miejsce, ale podkreślił, że ich skala jest minimalna i dotyczy około 0,052% sprzedanych urządzeń. Producent wiąże te przypadki głównie z możliwymi przepięciami w sieci energetycznej, na przykład podczas burz. Według firmy problem został rozwiązany w trzecim kwartale 2025 roku, kiedy to usunięto termistor NTC z projektu, a płytkę zasilania przeprojektowano.

Bambu Lab zapewnia również, że nie odnotowano żadnych pożarów, a wszystkie drukarki spełniają obowiązujące normy bezpieczeństwa i wykorzystują materiały trudnopalne. Nawet uszkodzony termistor, choć może wydzielać ilość ciepła wystarczającą do deformacji plastiku, nie powinien prowadzić do zapłonu ani podtrzymanego spalania. Firma deklaruje, że kwestie bezpieczeństwa traktuje priorytetowo.

telepolis
druk 3D drukarka 3D Bambu Lab Bambu Lab A1
Zródła zdjęć: Bambu Lab, reddit
Źródła tekstu: 3D Musketeers, Tom's Hardware, oprac. własne