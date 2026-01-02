Sprzęt

Biedronka ma od ręki. Nie szukaj na TEMU

Po co ma leżeć, jak może stać? Takie ułożenie jest bardziej ergonomiczne.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
20:06
Telepolis.pl
Nie ważne, czy mówimy tu o laptopie podpiętym pod monitor, klawiaturę i mysz, czy o smartfonie, którego kładziemy na blacie biurka. W każdym z tych przypadków możemy sobie zadać jedno pytanie: czy to aby na pewno jest ergonomiczne? Oraz ile trzeba wydać, aby znów móc cieszyć się wygodą?

Podstawka pod laptopa i smartfon z Biedronki

Otóż niewiele, bo 59,90 zł. Za tyle właśnie możecie kupić stalowy stojak pod laptop, który ma silikonowe wstawki chroniące nasz sprzęt przed porysowaniem. Stojak jest regulowany zarówno jeśli chodzi o wysokość, jak i nachylenie urządzenia, dzięki czemu dostosujemy go do naszych potrzeb. Za 39,99 zł możemy natomiast kupić analogiczną konstrukcję do smartfonu, która dodatkowo oferuje zintegrowany hub z 3 portami USB-A. Rezygnując z huba, za 19,99 zł możemy kupić stojak na smartfon, z podstawą obracaną w 360 stopniach. 

A wszystko to będzie dostępne w sklepach sieci Biedronka już od 5 stycznia, czyli w najbliższy poniedziałek. I chociaż są to tylko drobiazgi, to są one drobiazgami, które realnie przekładają się na ergonomię pracy i korzystania z naszych urządzeń. 

Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.

biedronka Stojak na laptopa Stojak na smartfon
Zródła zdjęć: Biedronka, Lech Okoń / Telepolis.pl