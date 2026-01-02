Duży bank z pilnym alertem. Klienci są atakowani tego typu mailami

Fałszywe maile - nowa fala

Oszuści nie próżnują i wciąż z wielkim uporem podszywają się pod banki. A ich cel jest jeden - chcą wyłudzić dane osobowe oraz dostęp do konta. BNP Paribas w najnowszym komunikacie poinformował, że w ostatnich tygodniach coraz więcej osób otrzymuje fałszywe maile, zatytułowane "Ważna informacja na temat bezpieczeństwa". Wiadomości te są o tyle groźne, że wyglądają jakby faktycznie nadawcą był BNP Paribas. Informują o konieczności przeniesienia swoich danych do nowego systemu bezpieczeństwa.