Duży bank z pilnym alertem. Klienci są atakowani tego typu mailami
BNP Paribas chce jak najlepiej zadbać o bezpieczeństwo swoich klientów. Na swojej stronie internetowej bank wydał pilny komunikat ostrzegający, z którym warto się zapoznać i to jak najszybciej.
Fałszywe maile - nowa fala
Oszuści nie próżnują i wciąż z wielkim uporem podszywają się pod banki. A ich cel jest jeden - chcą wyłudzić dane osobowe oraz dostęp do konta. BNP Paribas w najnowszym komunikacie poinformował, że w ostatnich tygodniach coraz więcej osób otrzymuje fałszywe maile, zatytułowane "Ważna informacja na temat bezpieczeństwa". Wiadomości te są o tyle groźne, że wyglądają jakby faktycznie nadawcą był BNP Paribas. Informują o konieczności przeniesienia swoich danych do nowego systemu bezpieczeństwa.
Czego nie robić, po otrzymaniu takiego maila?
Bank radzi, aby pod żadnym pozorem na tego typu wiadomość nie odpowiadać. Nie należy wypełniać też żadnych dołączonych formularzy i nie zostawiać w nich danych. Nie powinniśmy także klikać w linki zamieszczone w treści tego typu wiadomości.
BNP Paribas daje także kilka cennych rad, aby ustrzec się wyłudzenia danych oraz pieniędzy:
- Sprawdzajmy adresy nadawców tego typu e-maili, szczególnie w przypadkach, kiedy treść wzbudza u nas lekki niepokój lub gdy zawierają jakiekolwiek załączniki.
- Pamiętajmy też, że bank Paribas nigdy nie wysyła do swoich klientów wiadomości e-mail, w których prosi, aby podać swoje dane.
- Jeśli nie jesteśmy pewni, czy wiadomość pochodzi z banku, najlepiej skontaktujmy się samodzielnie z infolinią BNP Paribas i porozmawiajmy z konsultantem.