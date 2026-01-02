Dziś jest 199 zł, a od jutra 69,90 zł. Telefon z LTE w Biedronce jak za darmo

I tu do gry wchodzi myPhone Halo A LTE: bardzo prosty telefon, który nie wyróżnia się niczym: ale zacznie. Od jutra, czyli od 3 stycznia, będziecie mogli go kupić za jedyne 69,90 zł w ramach promocji na Biedronka Home. Co ma do zaoferowania? No cóż... niewiele. Za to dzwoni i wysyła SMS-y, a to głównie z myślą o tym kupuje się tak proste urządzenia.

myPhone Halo A LTE

No dobrze, nie jest to aż taki golas. Mamy tu także pewien pakiet rozrywkowy. Znajdziemy tu wbudowany odtwarzacz MP3, wraz ze slotem kart microSD. Dodatkowo jest tu także aparat o rozdzielczości, którą nawet producent się nie chwali na swojej stronie. Jest też latarka i wsparcie dla Bluetooth — nie jesteśmy więc skazani na słuchawki przewodowe. Akumulator to natomiast skromne 800 mAh, co nie jest aż takim problemem, ponieważ to prosty telefon i spokojnie wytrzyma kilka dni. A wszystko to za jedyne 69,90 zł.