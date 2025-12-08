Pilny komunikat Ministerstwa Finansów. Dotyczy każdego

Ministerstwo Finansów na swojej oficjalnej stronie internetowej wydało pilne ostrzeżenie. Dotyczy ono oszustwa, na które narażeni się Polacy. Lepiej się z nim zapoznać.

Ministerstwo Finansów ostrzega

Ministerstwo Finansów ostrzega przed oszustami, którzy próbują podszywać się pod organy państwowe. Na skrzynki e-mailowe Polaków trafiają wiadomości, w których są informowani o nieprawidłowościach związanych z postojem pojazdu w obszarze zastrzeżonym i nieautoryzowanym.

Sprawa od początku śmierdzi na kilometr. Jakiś magiczny system miał wykryć nieprawidłowe parkowanie, w związku z czym nałożona została kara w wysokości 50 zł. Na jej opłacenie mamy 48 godzin. Po tym czasie zostanie nałożona dodatkowa opłata w wysokości 125 zł. Autorem wiadomości ma być Ministerstwo Finansów.

To oczywiste oszustwo. Jednak przestrzegamy przed nim, bo wciąż wiele jest osób, które wierzą w tego typu informacje i dają się nabierać przestępcom na ich sztuczki.

W tym wypadku zamieszczony w wiadomości link, pod którym mamy rzekomo opłacić mandat, prowadzi do fałszywej strony internetowej. Jej celem jest wyłudzenie naszych danych oraz finalnie także uszczuplenie kwoty na koncie bankowym.

Po kliknięciu w link, użytkownik jest przekierowywany do serwisu, który może wymagać podania poufnych danych. W ten sposób oszuści próbują zdobyć poufne informacje, takie jak: dane osobowe, numery kont bankowych, adresy i hasła poczty elektronicznej. ostrzega Ministerstwo Finansów.