Pilny komunikat Ministerstwa Finansów. Dotyczy każdego

Ministerstwo Finansów ostrzega
Ministerstwo Finansów ostrzega przed oszustami, którzy próbują podszywać się pod organy państwowe. Na skrzynki e-mailowe Polaków trafiają wiadomości, w których są informowani o nieprawidłowościach związanych z postojem pojazdu w obszarze zastrzeżonym i nieautoryzowanym.
Sprawa od początku śmierdzi na kilometr. Jakiś magiczny system miał wykryć nieprawidłowe parkowanie, w związku z czym nałożona została kara w wysokości 50 zł. Na jej opłacenie mamy 48 godzin. Po tym czasie zostanie nałożona dodatkowa opłata w wysokości 125 zł. Autorem wiadomości ma być Ministerstwo Finansów.
To oczywiste oszustwo. Jednak przestrzegamy przed nim, bo wciąż wiele jest osób, które wierzą w tego typu informacje i dają się nabierać przestępcom na ich sztuczki.
W tym wypadku zamieszczony w wiadomości link, pod którym mamy rzekomo opłacić mandat, prowadzi do fałszywej strony internetowej. Jej celem jest wyłudzenie naszych danych oraz finalnie także uszczuplenie kwoty na koncie bankowym.
Po kliknięciu w link, użytkownik jest przekierowywany do serwisu, który może wymagać podania poufnych danych. W ten sposób oszuści próbują zdobyć poufne informacje, takie jak: dane osobowe, numery kont bankowych, adresy i hasła poczty elektronicznej.
Resort zaleca, aby w podobnych przypadkach korzystać z platformy CERT, która służy do zgłaszania incydentów bezpieczeństwa. Znajdziecie ją pod adresem incydent.cert.pl.