Pilny komunikat Ministerstwa Finansów. Dotyczy każdego

Ministerstwo Finansów wydało pilny komunikat. Warto się z nim zapoznać, żeby później nie żałować.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 08:58
2
Pilny komunikat Ministerstwa Finansów. Dotyczy każdego

Ministerstwo Finansów na swojej oficjalnej stronie internetowej wydało pilne ostrzeżenie. Dotyczy ono oszustwa, na które narażeni się Polacy. Lepiej się z nim zapoznać.

Ministerstwo Finansów ostrzega

Ministerstwo Finansów ostrzega przed oszustami, którzy próbują podszywać się pod organy państwowe. Na skrzynki e-mailowe Polaków trafiają wiadomości, w których są informowani o nieprawidłowościach związanych z postojem pojazdu w obszarze zastrzeżonym i nieautoryzowanym.

Sprawa od początku śmierdzi na kilometr. Jakiś magiczny system miał wykryć nieprawidłowe parkowanie, w związku z czym nałożona została kara w wysokości 50 zł. Na jej opłacenie mamy 48 godzin. Po tym czasie zostanie nałożona dodatkowa opłata w wysokości 125 zł. Autorem wiadomości ma być Ministerstwo Finansów.

To oczywiste oszustwo. Jednak przestrzegamy przed nim, bo wciąż wiele jest osób, które wierzą w tego typu informacje i dają się nabierać przestępcom na ich sztuczki.

Pilny komunikat Ministerstwa Finansów. Dotyczy każdego

W tym wypadku zamieszczony w wiadomości link, pod którym mamy rzekomo opłacić mandat, prowadzi do fałszywej strony internetowej. Jej celem jest wyłudzenie naszych danych oraz finalnie także uszczuplenie kwoty na koncie bankowym.

Po kliknięciu w link, użytkownik jest przekierowywany do serwisu, który może wymagać podania poufnych danych. W ten sposób oszuści próbują zdobyć poufne informacje, takie jak: dane osobowe, numery kont bankowych, adresy i hasła poczty elektronicznej.

ostrzega Ministerstwo Finansów.

Resort zaleca, aby w podobnych przypadkach korzystać z platformy CERT, która służy do zgłaszania incydentów bezpieczeństwa. Znajdziecie ją pod adresem incydent.cert.pl.

telepolis
Zródła zdjęć: Igor Piwowarczyk / Shutterstock.com
Źródła tekstu: Ministerstwo Finansów