Rynek tabletów: Samsung stoi, reszta rośnie
Ośrodek Counterpoint zaprezentował wyniki kwartalne za trzeci kwartał 2025. Na rynku tabletów mamy do czynienia z niezwykłą wręcz stabilizacją jeśli chodzi o największe firmy. Wszystkim największym na rynku rośnie sprzedaż. Wszystkim poza Samsungiem.
Lenovo z największym wzrostem, Samsung stoi, mali spadają
Na czele rynku jest niezmiennie Apple, który ma 34% rynku w trzecim kwartale 2025. To tyle samo co w analogicznym kwartale 2024. Na drugim miejscu jest Samsung, który ma 18% rynkowego tortu. To spadek w porównaniu do 19% rok wcześniej. Następne w kolejności są Lenovo i Huawei, obie chińskie firmy mają po 9% rynku. To wzrost z 8% w poprzednim roku. Niewiele dalej są Amazon i Xiaomi, którzy mają po 7% udziałów w rynku, czyli bez zmian w stosunku do 2024.
O ile udziały w rynku się niespecjalnie zmieniły, to sprzedaż wzrosła prawie wszystkim poza Samsungiem. Apple sprzedał o 4% tabletów więcej, Lenovo aż o 23%, a Huawei o 10%. Amazon urósł o 13%, a Xiaomi o 8%. Sprzedaż Koreańczyków jest jednak dokładnie taka sama jak rok wcześniej. O ile najwięksi producenci urośli (z jednym wyjątkiem rodem z Seulu), tak spadła sprzedaż mniejszym. Pozostali producenci sprzętu mają bowiem sprzedaż o 7% mniejszą niż wcześniej.