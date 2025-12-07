Rynek tabletów: Samsung stoi, reszta rośnie

Lenovo z największym wzrostem, Samsung stoi, mali spadają

Na czele rynku jest niezmiennie Apple, który ma 34% rynku w trzecim kwartale 2025. To tyle samo co w analogicznym kwartale 2024. Na drugim miejscu jest Samsung, który ma 18% rynkowego tortu. To spadek w porównaniu do 19% rok wcześniej. Następne w kolejności są Lenovo i Huawei, obie chińskie firmy mają po 9% rynku. To wzrost z 8% w poprzednim roku. Niewiele dalej są Amazon i Xiaomi, którzy mają po 7% udziałów w rynku, czyli bez zmian w stosunku do 2024.