Praca z domu a nasze zdrowie psychiczne. Wyniki badań zaskakują

Praca z domu ma jednak pozytywny wpływ na nasze zdrowie

Według nowego badania, przeprowadzonego na grupie 16 000 osób z Australii, elastyczna forma pracy z domu miała największy pozytywny wpływ na zdrowie psychiczne kobiet. Jednak nie tylko kobiety na tym skorzystały. Badania pokazały też, że skrócenie czasu codziennych dojazdów do pracy, wynikające z braku konieczności podróżowania do miejsca zatrudnienia, niesamowicie korzystnie wpłynęło na samopoczucie mężczyzn.

Dalsza część tekstu pod wideo

Zdrowsze kobiety i szczęśliwsi mężczyźni

Naukowcy z Uniwersytetu w Melbourne przeanalizowali 20 lat danych zebranych w badaniu HILDA, aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób praca z domu może wpływać na samopoczucie psychiczne danej osoby.

Wyniki wykazały znaczącą poprawę samopoczucia u osób, które już wcześniej zmagały się z problemami zdrowia psychicznego i pracowały z domu. U osób, które nie zmagały się wcześniej z problemami tego typu, naukowcy nie zauważyli żadnych zauważalnych zmian. Zatem jedno jest pewne — praca z domu nie szkodzi.

Największe korzyści badani odnieśli, decydując się na pracę zdalną, która polegała na spędzaniu większości dni w domu, ale przy zachowaniu co najmniej jednego lub dwóch dni pracy w biurze. do takich wniosków doszli naukowcy.