Praca z domu a nasze zdrowie psychiczne. Wyniki badań zaskakują
Przebadano na nowo wpływ pracy z domu na zdrowie psychiczne młodych ludzi. Wyniki zaskoczyły — wcale nie jest tak źle. Praca z domu może mieć pozytywny wpływ na zdrowie psychiczne kobiet i na samopoczucie mężczyzn.
Praca z domu ma jednak pozytywny wpływ na nasze zdrowie
Według nowego badania, przeprowadzonego na grupie 16 000 osób z Australii, elastyczna forma pracy z domu miała największy pozytywny wpływ na zdrowie psychiczne kobiet. Jednak nie tylko kobiety na tym skorzystały. Badania pokazały też, że skrócenie czasu codziennych dojazdów do pracy, wynikające z braku konieczności podróżowania do miejsca zatrudnienia, niesamowicie korzystnie wpłynęło na samopoczucie mężczyzn.
Zdrowsze kobiety i szczęśliwsi mężczyźni
Naukowcy z Uniwersytetu w Melbourne przeanalizowali 20 lat danych zebranych w badaniu HILDA, aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób praca z domu może wpływać na samopoczucie psychiczne danej osoby.
Wyniki wykazały znaczącą poprawę samopoczucia u osób, które już wcześniej zmagały się z problemami zdrowia psychicznego i pracowały z domu. U osób, które nie zmagały się wcześniej z problemami tego typu, naukowcy nie zauważyli żadnych zauważalnych zmian. Zatem jedno jest pewne — praca z domu nie szkodzi.
Największe korzyści badani odnieśli, decydując się na pracę zdalną, która polegała na spędzaniu większości dni w domu, ale przy zachowaniu co najmniej jednego lub dwóch dni pracy w biurze.
Naukowcy uważają, że pracodawcy nie powinni w najbliższej przyszłości nalegać na powroty do biur, ale utrzymać jak najdłużej możliwość elastycznej pracy. Najwyraźniej wszystkim wyjdzie to na plus.