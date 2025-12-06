Nauka

Czarnobyl znów zagrożeniem. Ważne ostrzeżenie agencji

Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej przekazała, że osłona ruin elektrowni jądrowej w Czarnobylu straciła swoje właściwości, w tym możliwość zatrzymania radioaktywnych materiałów wynikających z katastrofy z 1986 roku.

Dominik Krawczyk (dkraw)
12:47
0
Rosyjski dron stworzył zagrożenie dla całego regionu

Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej poinformowała o poważnych konsekwencjach ataku drona na elektrownie jądrową w Czarnobylu. Przeprowadzona niedawno inspekcja potwierdziła, że stalowa ochronna struktura, zbudowana w 2019 roku, utraciła swoje główne funkcje bezpieczeństwa.

Mowa jest tutaj przede wszystkim o zdolności do skutecznej izolacji, ale jak dodają specjaliści, nie doszło przy tym do trwałego uszkodzenia konstrukcji nośnych ani systemów monitorowania.

Według raportu MAEA, tymczasowe naprawy dachowe już podjęto, ale kompleksowe odrestaurowanie konstrukcji pozostaje jednak absolutnie niezbędne dla zapewnienia długoterminowego bezpieczeństwa nuklearnego na terenie Czarnobyla. Agencja zapowiedziała, że w 2026 roku planowane są dodatkowe prace remontowe wspierane przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju. Te zabezpieczające działania mają na celu przywrócenie funkcji ochronnej powłoki przed całkowitym, pełnym remontem planowanym po zakończeniu konfliktu.

Łączna wartość sprzętu i zaopatrzenia potrzebnego do zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego, które dotarły na Ukrainę od początku konfliktu zbrojnego przekracza 21 milionów euro (finansowany przez Unię Europejską i Wielką Brytanię). Ruszenie z pełnym remontem nie jest możliwe bez uprzedniego zakończenia konfliktu zbrojnego.

Dron ukraina promieniowanie Czarnobyl elektrownia atomowa sarkofag Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej
Zródła zdjęć: Wikipedia
Źródła tekstu: Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej