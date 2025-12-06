Czarnobyl znów zagrożeniem. Ważne ostrzeżenie agencji

Rosyjski dron stworzył zagrożenie dla całego regionu

Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej poinformowała o poważnych konsekwencjach ataku drona na elektrownie jądrową w Czarnobylu. Przeprowadzona niedawno inspekcja potwierdziła, że stalowa ochronna struktura, zbudowana w 2019 roku, utraciła swoje główne funkcje bezpieczeństwa.

Mowa jest tutaj przede wszystkim o zdolności do skutecznej izolacji, ale jak dodają specjaliści, nie doszło przy tym do trwałego uszkodzenia konstrukcji nośnych ani systemów monitorowania.

Według raportu MAEA, tymczasowe naprawy dachowe już podjęto, ale kompleksowe odrestaurowanie konstrukcji pozostaje jednak absolutnie niezbędne dla zapewnienia długoterminowego bezpieczeństwa nuklearnego na terenie Czarnobyla. Agencja zapowiedziała, że w 2026 roku planowane są dodatkowe prace remontowe wspierane przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju. Te zabezpieczające działania mają na celu przywrócenie funkcji ochronnej powłoki przed całkowitym, pełnym remontem planowanym po zakończeniu konfliktu.