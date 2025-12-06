Netflix zarzyna właśnie światowe kino. Przejęcie Warner Bros zmienia historię

Stało się i nie bardzo ktoś próbuje ich powstrzymać

Netflix finalizuje umowę na przejęcie studiów filmowych i telewizyjnych Warner Bros. Discovery oraz platformy HBO Max za 72 miliardy dolarów w równowartości kapitałowej, co stanowi jedną z największych transakcji w historii branży rozrywkowej.

Całkowita wartość transakcji wyniesie 82,7 miliarda dolarów, gdy uwzględni się dług przejętej spółki. Akcjonariusze Warner Bros. Discovery otrzymają 23,25 dolara w gotówce oraz około 4,50 dolara w akcjach Netflix na każdą posiadaną akcję.

Netflix tym sposobem nie będzie już zarabiał jedynie na własnych treściach na VoD, lecz stanie się dodatkowo tradycyjnym studiem produkującym filmy i seriale. Przejęcie otworzy Netflixowi dostęp do ikonicznych franczyz takich jak „Gra o tron", „DC Comics" i „Harry Potter", a także do szerokiej biblioteki filmów stanowiącej dziedzictwo Warner Bros.

Ta fuzja połączy ponad 300 milionów abonentów Netflixa z prawie 130 milionami użytkownikami HBO Max, tworząc absolutnie bezkonkurencyjną potęgę streamingową. Mało tego, firma na tym przejęciu szacuje, że będzie oszczędzała na kosztach około 2-3 mld rocznie do trzeciego roku po przejęciu.

Branża stanęła w bezruchu i zaczął się w płacz

Międzynarodowe Stowarzyszenie Dokumentalistów (IDA) wydało oświadczenie potępiające fuzję, twierdząc, że „przejęcie Netflixem Warner Bros. Discovery poważnie zagroziłoby przyszłości twórczości dokumentalnej". Według IDA niedopuszczalnym jest łączenie w jednego molocha 2 największych dystrybutorów dokumentów - Netfliksa i HBO Max. Organizacja otwarcie wręcz zachęca regulatorów antymonopolowych do działania.

Z kolei Cinema United, organizacja branżowa złożona z właścicieli kin, określa przejęcie jako „bezprecedensowe zagrożenie dla światowego sektora kin". Fani tradycyjnego kina obawiają się, że Netflix ograniczy kinowe premiery filmów z biblioteki WBD, skupiając się zamiast tego na dystrybucji bezpośrednio na platformę streamingową.

Nie potrafię wymyślić bardziej efektywnego sposobu na zmniejszenie konkurencji w Hollywood niż sprzedaż WBD Netflixowi - skwitował w Social Mediach Jason Kilar, były szef Warner Bros.

Wreszcie, o rynek i swoją przyszłość obawiają się też scenarzyści i reżyserowie, zarzucając praktyki monopolowe i zagrożenia dla realizacji niezależnych perspektyw twórczych.

Netflix jest przy tym pewien, że regulatorzy nie staną na drodze fuzji. Wyzwania zarówno w Standach Zjednoczonych, jak i w Europie będą duże, ale nawet najbardziej restrykcyjna Komisja Europejska raczej nie zablokuje transakcji, a jedynie nałoży dodatkowe warunki, jak np. utrzymanie obecnych umów licencyjnych.

A jak to wszystko odczują sami klienci?