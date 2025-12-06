Sprzęt

Nadchodzi nowy AMD Ryzen AI Max. Sporo się zmieni

Jakub Krawczyński (KubaKraw)
JAKUB KRAWCZYńSKI KUBAKRAW 09:06
3
Najnowsze doniesienia sugerują, że AMD szykuje odświeżone wersje swoich procesorów ze średniej półki. Zmiany mają wprowadzić pewne ulepszenia.

Dalsza część tekstu pod wideo

AMD szykuje odświeżone Ryzen AI Max Refresh

Jak podaje portal Wccftech, AMD ma odświeżyć serię Ryzen AI Max, z której to mają się ukazać modele ze średniej i wyższej półki. W przypadku Ryzen AI Max Refresh mówimy tutaj o skoku w obsłudze pamięci LPDDR5X z 8000 (oferowanej przez Strix Halo) do 8533 MT/s.

Seria AI Max Refresh ma być skierowana do szerokiego grona odbiorców i może być zaprezentowana oficjalnie na targach CES 2026 w styczniu w Las Vegas.

Niedawno wyciekły informacje o dwóch nowych modelach, które mają ukazać się bardzo niedługo. Mówimy tu o Ryzen AI Max+ 392 z 12 rdzeniami Zen 5 oraz układem graficznym Radeon 8060S, a także Ryzen AI Max+ 388, który łączy konfigurację 8C/16T z tym samym zintegrowanym GPU wyposażonym w 40 jednostek CU i 2 560 procesorów strumieniowych.

Wszystkie te układy mają duży potencjał na urządzenia typu handheld PC, a więc mogą znacznie przyspieszyć rozwój tego bardzo perspektywicznego segmentu rynku.

amd amd ryzen ai max amd ryzen ai max refresh procesory amd
Zródła zdjęć: Mino Surkala / Shutterstock.com
Źródła tekstu: Wccftech