Ten brzydal to Xiaomi 17 Ultra. Będą słabsze aparaty?

W chińskim serwisie Weibo opublikowano zdjęcia osoby trzymającej smartfon w grubym, kamuflującym etui, który ma być testową sztuką Xiaomi 17 Ultra. Przez wycięcia w etui wyraźnie widać tylko trzy tylne aparaty, co pasuje do wcześniejszych renderów telefonu, gdzie również pojawiał się potrójny moduł. To jest jednak pierwsze zdjęcie na żywo.

Wyglądem tego brzydkiego etui nie należy się sugerować, bo wszystko wskazuje na to, że Xiaomi 17 Ultra będzie miał klasyczny wygląd fotograficznego flagowca z dużą, okrągłą wyspą aparatów. Ważne jest co innego – nowy przeciek potwierdza odejście od układu z czterema aparatami, znanego z Xiaomi 15 Ultra, który oferował dwa niezależne teleobiektywy. Co więc zamiast tego?

Z ustaleń wynika, że Xiaomi 17 Ultra będzie wyposażony w zestaw:

główny aparat 50 Mpix (Omnivision OVX10500U),

(Omnivision OVX10500U), aparat 200 Mpix (Samsung ISOCELL S5KHPE ) z teleobiektywem peryskopowym.

(Samsung ISOCELL S5KHPE ) z teleobiektywem peryskopowym. ultraszerokokątny 50 Mpix (Omnivision OV50M lub Samsung ISOCELL S5KJN5),

(Omnivision OV50M lub Samsung ISOCELL S5KJN5), przedni do selfie 50 Mpix (OV50M/OV50ME).

Rezygnacja z drugiego teleobiektywu teoretycznie może wyglądać jak krok wstecz, ale przecieki opisują 200‑megapikselowy aparat tele w Xiaomi 17 Ultra jako zaawansowany system peryskopowy z dużą matrycą, a całość pozwoli na uzyskanie kilku zmiennych ogniskowych. Doniesienia sugerują, że w nowym module Xiaomi jakość optyki i rozdzielczość matrycy mają zrekompensować brak dodatkowego zoomu.

Pod maską Xiaomi 17 Ultra znajdzie się układ Snapdragon 8 Elite Gen 5, współpracujący z HyperOS 3 i rozbudowanymi funkcjami AI, a w niektórych wariantach także z łącznością satelitarną. Różne źródła mówią o baterii o pojemności między 6000 a 7000 mAh, co byłoby znaczącym skokiem względem typowych flagowców i dobrze wpisywałoby się w trend dużych akumulatorów.