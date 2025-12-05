Sprzęt

Ten brzydal to Xiaomi 17 Ultra. Będą słabsze aparaty?

Xiaomi 17 Ultra został przyłapany na żywo. Wygląda paskudnie, ale bez obaw – to tylko maskujące etui. Zdjęcie ujawnia jednak pewien ważny szczegół.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 18:54
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Ten brzydal to Xiaomi 17 Ultra. Będą słabsze aparaty?

W chińskim serwisie Weibo opublikowano zdjęcia osoby trzymającej smartfon w grubym, kamuflującym etui, który ma być testową sztuką Xiaomi 17 Ultra. Przez wycięcia w etui wyraźnie widać tylko trzy tylne aparaty, co pasuje do wcześniejszych renderów telefonu, gdzie również pojawiał się potrójny moduł. To jest jednak pierwsze zdjęcie na żywo.

Dalsza część tekstu pod wideo
Ten brzydal to Xiaomi 17 Ultra. Będą słabsze aparaty?

Wyglądem tego brzydkiego etui nie należy się sugerować, bo wszystko wskazuje na to, że Xiaomi 17 Ultra będzie miał klasyczny wygląd fotograficznego flagowca z dużą, okrągłą wyspą aparatów. Ważne jest co innego – nowy przeciek potwierdza odejście od układu z czterema aparatami, znanego z Xiaomi 15 Ultra, który oferował dwa niezależne teleobiektywy. Co więc zamiast tego?

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon XIAOMI Redmi Note 14 8/256GB 6.67" 120Hz Czarny
Smartfon XIAOMI Redmi Note 14 8/256GB 6.67" 120Hz Czarny
0 zł
599 zł - najniższa cena
Kup teraz 599 zł
Smartfon XIAOMI Redmi Note 14 6/128GB 6.67" 120Hz Niebieski
Smartfon XIAOMI Redmi Note 14 6/128GB 6.67" 120Hz Niebieski
0 zł
629 zł - najniższa cena
Kup teraz 629 zł
Smartfon XIAOMI Redmi Note 14 8/256GB 6.67" 120Hz Niebieski
Smartfon XIAOMI Redmi Note 14 8/256GB 6.67" 120Hz Niebieski
0 zł
599 zł - najniższa cena
Kup teraz 599 zł
Advertisement

Z ustaleń wynika, że Xiaomi 17 Ultra będzie wyposażony w zestaw:

  • główny aparat 50 Mpix (Omnivision OVX10500U), 
  • aparat 200 Mpix (Samsung ISOCELL S5KHPE ) z teleobiektywem peryskopowym.
  • ultraszerokokątny 50 Mpix (Omnivision OV50M lub Samsung ISOCELL S5KJN5),  
  • przedni do selfie 50 Mpix (OV50M/OV50ME).

Rezygnacja z drugiego teleobiektywu teoretycznie może wyglądać jak krok wstecz, ale przecieki opisują 200‑megapikselowy aparat tele w Xiaomi 17 Ultra jako zaawansowany system peryskopowy z dużą matrycą, a całość pozwoli na uzyskanie kilku zmiennych ogniskowych. Doniesienia sugerują, że w nowym module Xiaomi jakość optyki i rozdzielczość matrycy mają zrekompensować brak dodatkowego zoomu.

Ten brzydal to Xiaomi 17 Ultra. Będą słabsze aparaty?

Pod maską Xiaomi 17 Ultra znajdzie się układ Snapdragon 8 Elite Gen 5, współpracujący z HyperOS 3 i rozbudowanymi funkcjami AI, a w niektórych wariantach także z łącznością satelitarną. Różne źródła mówią o baterii o pojemności między 6000 a 7000 mAh, co byłoby znaczącym skokiem względem typowych flagowców i dobrze wpisywałoby się w trend dużych akumulatorów.

Ten brzydal to Xiaomi 17 Ultra. Będą słabsze aparaty?

Kilka niezależnych raportów wskazuje, że Xiaomi 17 Ultra może zadebiutować w Chinach wcześniej niż zwykle, nawet pod koniec grudnia tego roku. Data globalnej premiery pozostaje na razie w sferze spekulacji.

Zobacz: Xiaomi 17 Ultra nadejdzie wcześniej. Przeciek ujawnia ulepszenia

Image
telepolis
xiaomi Xiaomi 17 Xiaomi 17 Ultra
Zródła zdjęć: Todo Plus / Weibo