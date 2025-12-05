AMD Ryzen 7 9850X3D w pierwszych testach. Czuć niedosyt

Tajemnicą poliszynela jest fakt, że AMD szykuje się do rozszerzenia rodziny Ryzen 9000 o kolejne procesory z pamięcią 3D V-Cache. A więc jednostki skierowane typowo do graczy. Mają one zostać zaprezentowane lada moment, bo na styczniowych targach CES 2026 w Las Vegas (USA). Na szczęście na pierwsze informacje nie będziemy musieli tyle czekać.

Nowy procesor jest słabszy od starszego

W bazie wyników programu Geekbench 6 pojawiły się dwa testy modelu AMD Ryzen 7 9850X3D. Potwierdzają one wcześniejsze przecieki dotyczące specyfikacji - omawiany CPU zaoferuje 8 rdzeni i 16 wątków na bazie architektury Zen5 i z taktowaniem do 5,6 GHz. Dopełnia to 96 MB pamięci podręcznej L3 i TDP rzędu 120 W.

Niestety, wyniki wydajności nie wyglądają zbyt dobrze - w przypadku zestawu z płytą Colorful B850M Gaming Frozen V14A zanotowano 3439 i 17 530 punktów dla zadań jedno- i wielowątkowych, zaś w przypadku platformy MaxSun MS-eSport B850 ITX mowa o kolejno 3260 i 16 149 punktach.

Dla porównania dostępny już od dawna w sprzedaży AMD Ryzen 7 9800X3D (8R/16W, do 5,2 GHz, 96 MB) osiąga około 3334 i 18 335 punktów. Innymi słowy starszy procesor jest... wydajniejszy, chociaż nie powinien.