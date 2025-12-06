Nowe iPhone'y z procesorami od Intela

iPhone'y "Intel Inside" już od 2028 roku

Według raportu analityka Jeffa Pu z firmy inwestycyjnej GF Securities Intel ma dostarczać chipy do nowych modeli iPhone'ów już od 2028 roku. Byłby to wielki powrót Intela, który dostarczał modemy do iPhone'ów od modelu 7 do 11, a wcześniej przez lata zasilał swoimi procesorami komputery Mac.

Spokojnie jednak, Intel nie będzie narzucał Apple'owi własnej architektury, lecz będzie jedynie podwykonawcą projektów Apple'a w procesie technologicznym 14A. Mowa jest tutaj o chipach A22, które trafią do iPhone'a 20 i iPhone'a 20e, a więc do podstawowych modeli telefonów producenta, z pominięciem serii Pro.

Ważna dywersyfikacja z uśmiechem twarzy Trumpa na deser

Pod względem łańcuchów dostaw Apple jest właściwie chiński. Nacisk na ekstremalną optymalizację kosztową sprawił, że teraz, gdy Donald Trump walczy na scenie międzynarodowej rozmaitymi sankcjami, Apple to taki trochę syn marnotrawny. Jak się Trump nie wykręci i tak Apple'owi się oberwie. Wsparcie dla rodzimego Intela zdecydowanie ociepli relacje z głową państwa.

Oprócz chipów dla iPhone'ów, Intel ma ponoć zająć się też podstawowymi układami M dla komputerów i tabletów firmy. Jak sugeruje Ming-Chi Kuo, znany analityk łańcuchów dostaw Apple'a, Intel zacznie produkować już od połowy 2027 roku. Do tego celu miałby być wykorzystany pierwszy w USA węzeł poniżej 2 nm, bazujący na procesie technologicznym 18A Intela.