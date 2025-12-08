Bezpieczeństwo

Pekao z komunikatem aktualnym właśnie teraz. "Zadbaj o swój spokój"

Święta zbliżają się wielkimi krokami. Banki czują się zatem w obowiązku ostrzec, aby nie dać się nabrać na fałszywe wiadomości i chronić jak najlepiej swoje oszczędności przed oszustami, którzy właśnie teraz wychodzą na łowy. 

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 07:42
0
Zadbajmy o swój spokój

Grudzień, to bez wątpienia czas, kiedy wiele osób intensywnie korzysta z internetu - robimy zakupy online, zamawiamy przesyłki oraz mamy oczy szeroko otwarte na wszelkiego typu promocje. Bank Pekao ostrzega:

Dalsza część tekstu pod wideo

Oszuści wykorzystują nasz pośpiech, aby wyłudzić dane i pieniądze. Najczęściej podszywają się pod firmy kurierskie, sklepy internetowe i platformy sprzedażowe, wysyłając fałszywe wiadomości SMS lub e-mail. 

Jak działają oszuści?

Najczęściej wysyłają do nas:

  • informacje o niedostarczonej przesyłce i wymuszają konieczność dopłaty,
  • link do "promocji" lub "nowego rachunku",
  • prośbę o podanie danych karty lub danych logowania.

Jak się nie dać nabrać?

Bank Pekao zdradza kilka zasad, które zapewnią nam spokojne i bezpieczne święta:

  1. Sprawdzamy zawsze adres strony, zanim podamy jakiekolwiek dane. Ważne, aby za każdym razem upewnić się, że mamy do czynienia z oficjalną stroną usługodawcy.
  2. Nie podajemy danych logowania bankowości internetowej na stronach otwartych z linków w SMS-ach, e-mailach lub komunikatorach. 
  3. Nie wpisujemy danych karty płatniczej ani nie podajemy kodów autoryzacyjnych na stronach z linków przesłanych do nas w wiadomościach.
  4. Czytamy zawsze dokładnie komunikaty autoryzacyjne - nie potwierdzamy żadnych transakcji, których sami nie zleciliśmy. 
  5. Lepiej też unikać pośrednich transakcji - płacić tylko w autoryzowanych serwisach płatności (PayU, Przelewy24, TPay). 

 

Image
telepolis
pekao bank pekao Pekao S.A. wysyła maile Bank Pekao S.A.
Zródła zdjęć: Telepolis.pl
Źródła tekstu: pekao.com.pl