Pekao z komunikatem aktualnym właśnie teraz. "Zadbaj o swój spokój"
Święta zbliżają się wielkimi krokami. Banki czują się zatem w obowiązku ostrzec, aby nie dać się nabrać na fałszywe wiadomości i chronić jak najlepiej swoje oszczędności przed oszustami, którzy właśnie teraz wychodzą na łowy.
Zadbajmy o swój spokój
Grudzień, to bez wątpienia czas, kiedy wiele osób intensywnie korzysta z internetu - robimy zakupy online, zamawiamy przesyłki oraz mamy oczy szeroko otwarte na wszelkiego typu promocje. Bank Pekao ostrzega:
Oszuści wykorzystują nasz pośpiech, aby wyłudzić dane i pieniądze. Najczęściej podszywają się pod firmy kurierskie, sklepy internetowe i platformy sprzedażowe, wysyłając fałszywe wiadomości SMS lub e-mail.
Jak działają oszuści?
Najczęściej wysyłają do nas:
- informacje o niedostarczonej przesyłce i wymuszają konieczność dopłaty,
- link do "promocji" lub "nowego rachunku",
- prośbę o podanie danych karty lub danych logowania.
Jak się nie dać nabrać?
Bank Pekao zdradza kilka zasad, które zapewnią nam spokojne i bezpieczne święta:
- Sprawdzamy zawsze adres strony, zanim podamy jakiekolwiek dane. Ważne, aby za każdym razem upewnić się, że mamy do czynienia z oficjalną stroną usługodawcy.
- Nie podajemy danych logowania bankowości internetowej na stronach otwartych z linków w SMS-ach, e-mailach lub komunikatorach.
- Nie wpisujemy danych karty płatniczej ani nie podajemy kodów autoryzacyjnych na stronach z linków przesłanych do nas w wiadomościach.
- Czytamy zawsze dokładnie komunikaty autoryzacyjne - nie potwierdzamy żadnych transakcji, których sami nie zleciliśmy.
- Lepiej też unikać pośrednich transakcji - płacić tylko w autoryzowanych serwisach płatności (PayU, Przelewy24, TPay).