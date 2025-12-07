Aplikacje

Masz Xiaomi? Pozbądź się problemów i szpiegów

Jeśli twój telefon lub tablet Xiaomi doprowadza do szewskiej pasji, masz dość powolnego menu i znikającej baterii to... kup Samsunga lub skasuj te śmieci z pamięci.

Xiaomi to śmietnik, czas go posprzątać

Reklamy, zbędne aplikacje, chińscy szpiedzy - czasem można odnieść wrażenie, że nasz kochany Xiaomi, Redmi czy Poco jest w wersji "shareware", czyli próbnej, bo nie zapłaciliśmy za jakąś tajemniczą subskrypcję. Szczęśliwie większości tego syfu z pamięci można się bez problemu pozbyć.

Najboleśniejsze dla użytkowników są następujące pakiety:

Nazwa pakietu Cel (Powód usunięcia)
com.miui.msa.global Główna aplikacja do serwowania reklam w systemie MIUI/HyperOS. Usunięcie tego jest niezbędne dla bezreklamo­wego doświadczenia.
com.miui.analytics Używana do śledzenia zachowania użytkownika i wysyłania danych na serwery Xiaomi. Problem prywatności dla wielu użytkowników.
com.miui.daemon Usługa śledzenia w tle. Niektórzy użytkownicy nie zgłaszają problemów po usunięciu, inni zauważyli możliwe zmiany w zużyciu baterii. Generalnie bezpieczne do usunięcia ze względów prywatności, ale postępuj ostrożnie.
com.xiaomi.joyose Kolejne narzędzie śledzenia w tle. Opinie są podzielone, ale często wiąże się z gromadzeniem danych lub drobnym zarządzaniem wydajnością. Generalnie można je usunąć.
com.miui.cleanmaster Narzędzie czyszczące, które zapewnia minimalną pomoc i często zawiera nadmierne reklamy.
com.miui.android.fashiongallery "Karuzela tapety". Stale ładuje nowe obrazy i często wyświetla reklamy na ekranie blokady, zużywając dane i baterię.
com.miui.webkit.core Niestandardowa przeglądarka systemowa Xiaomi. Usunięcie tego zmusza urządzenie do polegania na standardowej przeglądarce Google Android WebView, co jest zwykle preferowane ze względów na bezpieczeństwo i kompatybilność.
com.android.browser Domyślna przeglądarka Xiaomi. Jeśli używasz Chrome'a, Firefoksa lub innej przeglądarki, nie potrzebujesz tej.
com.miui.bugreport Narzędzie do raportowania błędów i śledzenia. Przydatne, jeśli jesteś testerem beta, ale niepotrzebne dla większości zwykłych użytkowników.
com.xiaomi.glgm Usługa śledzenia systemu lub powiązana z grami. Usunięcie zwykle zwalnia zasoby.
Godne usunięcia są też:

  • Usługi finansowe: Możesz bezpiecznie usunąć aplikacje finansowe specyficzne dla regionu, takie jak com.mipay.wallet.id (Mi Pay - Indonezja), com.mipay.wallet.in (Mi Pay - Indie), com.xiaomi.payment (Mi Coin) i różne pakiety com.micredit.in.
  • Media i produktywność: Mogą być zastąpione czystszymi, często bezreklamo­wymi aplikacjami z Play Store. Usuń com.miui.player (Odtwarzacz muzyki z reklamami), com.miui.videoplayer (Odtwarzacz wideo), com.miui.notes (Notatnik) i com.xiaomi.mipicks (alternatywny sklep GetApps).
  • Inne narzędzia: Możesz usunąć com.miui.weather2, com.miui.yellowpage, com.miui.compass i com.android.fmradio.
  • Usługi tłumaczeń: com.miui.translation.kingsoft, com.miui.translation.youdao, com.miui.translation.xmcloud i com.miui.translationservice.
  • Klawiatury (jeśli wolisz Gboard): com.sohu.inputmethod.sogou.xiaomi (klawiatura Sogou) i com.iflytek.inputmethod.miui (iFlytek).

Jak skasować bloatware w Xiaomi?

Aby zacząć pozbywać się zbędnych dodatków należy uruchomić aplikację Ustawienia na swoim telefonie Xiaomi. Przejdź następnie do sekcji "Aplikacje" lub "Zarządzanie aplikacjami". Zobaczysz listę wszystkich zainstalowanych aplikacji na Twoim urządzeniu.

Zidentyfikuj aplikacje, których nie rozpoznajesz lub nie używasz. Te są potencjalnymi kandydatami do usunięcia. Dokładnie przejrzyj listę i naciśnij przycisk "Odinstaluj" dla każdej niechcianej aplikacji.

Uwaga, rób to z głową i... backupem

Musisz być ostrożny przed usunięciem czegokolwiek. Usunięcie niewłaściwej aplikacji systemowej może spowodować problemy ze stabilnością. Trzymaj się tylko pakietów wymienionych powyżej, a przed wszelkimi modyfikacjami zadbaj o przygotowanie kopii zapasowej danych.

