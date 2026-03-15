Używasz Claude'a? Darmowy limit wzrósł, ale trzeba się pospieszyć

Claude z podwojonymi limitami, ale...

Anthropic, twórcy modelu Claude, dają "happy hours" od 13 do 27 marca 2026 r. W tym czasie zwiększa się dzienny limit konwersacji z AI – aż dwukrotnie. Zmiana dotyczy zarówno darmowej wersji, jak i planów płatnych – Pro, Max i Team.

Ten dodatkowy czas jest "gratisowy", w tym sensie, że nie liczy się do naszego ogólnego limitu i jest stosowany automatycznie. Warto jednak zwrócić uwagę na "drobny druczek". Zwiększenie limitu obowiązuje konkretnie w dni weekendowe oraz w wyznaczonych okienkach godzinowych w dniach powszednich. Godziny poza szczytem to każda pora poza 13:00-19:00 CEST w dni robocze.

Ta "promocja" obowiązuje w każdej wersji Claude (przeglądarkowa, mobilna, aplikacja na PC/Mac), Claude Cowork, Claude Code, Claude for Excel i Claude for PowerPoint.