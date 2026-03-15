Używasz Claude'a? Darmowy limit wzrósł, ale trzeba się pospieszyć

Dobra wiadomość dla użytkowników modelu sztucznej inteligencji Claude. Przez najbliższy czas znacznie zwiększą się limity dziennego darmowego użytku.

Jakub Krawczyński (KubaKraw)
JAKUB KRAWCZYńSKI KUBAKRAW 13:47
Claude z podwojonymi limitami, ale...

Anthropic, twórcy modelu Claude, dają "happy hours" od 13 do 27 marca 2026 r. W tym czasie zwiększa się dzienny limit konwersacji z AI – aż dwukrotnie. Zmiana dotyczy zarówno darmowej wersji, jak i planów płatnych – Pro, Max i Team.

Ten dodatkowy czas jest "gratisowy", w tym sensie, że nie liczy się do naszego ogólnego limitu i jest stosowany automatycznie. Warto jednak zwrócić uwagę na "drobny druczek". Zwiększenie limitu obowiązuje konkretnie w dni weekendowe oraz w wyznaczonych okienkach godzinowych w dniach powszednich. Godziny poza szczytem to każda pora poza 13:00-19:00 CEST w dni robocze.

Ta "promocja" obowiązuje w każdej wersji Claude (przeglądarkowa, mobilna, aplikacja na PC/Mac), Claude Cowork, Claude Code, Claude for Excel i Claude for PowerPoint.

Żeby skorzystać z tego zwiększonego limitu trzeba... nie robić nic. Nie skorzystają z niego jedynie posiadacze planów Enterprise, ale to dlatego, że tam obowiązuje zupełnie inny model rozliczeń.

Źródła zdjęć: nickj / Shutterstock.com
Źródła tekstu: XDA