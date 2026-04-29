Android Auto dla tych 4 mln aut zmienia się nie do poznania

Nowy asystent głosowy w pojazdach

Google wprowadza model Gemini do samochodów koncernu General Motors. Oprogramowanie trafi do aut z platformą Android Automotive. Rozwiązanie to jest znane oficjalnie jako Google built-in. Aktualizacja obejmie pojazdy marek Buick, Cadillac, Chevrolet oraz GMC. Zmiany dotyczą roczników 2022 i nowszych. Producent podaje, że w Stanach Zjednoczonych do uaktualnienia kwalifikują się około cztery miliony samochodów.

Wywołanie asystenta na ekranie wyświetli czterokolorowy pasek świetlny. Nad nim pojawi się przycisk zachęcający do zadania pytania. Obok znajdzie się skrót do trybu Gemini Live. Tryb ten umożliwia prowadzenie swobodnej konwersacji. Można go również uruchomić standardową komendą głosową.

Planowanie trasy i rozrywka w trakcie jazdy

Asystent potrafi zaplanować wycieczkę, wyszuka także szczegółowe informacje o celu podróży. Pasażerowie mogą poprosić o pomysły na urlop bez długiej jazdy. System obsłuży wiele poleceń w jednej rozmowie. Kierowca może nakazać nawigacji wyznaczenie trasy na pocztę i dodanie przystanku na kawę. Chwilę później może zmienić zdanie. Wystarczy poprosić o znalezienie restauracji blisko wyznaczonej trasy.

Oprogramowanie ułatwia zarządzanie komunikacją i multimediami. Użytkownik podyktuje wiadomość tekstową i poleci dodanie do niej odpowiedniego emoji. Asystent ułoży playlistę na wielogodzinną trasę według wytycznych. Wybrane modele Cadillaca pozwolą na odtwarzanie muzyki w formacie Dolby Atmos. System potrafi także streścić najnowsze odcinki podcastów z poziomu panelu sterowania.

Ułatwienia dla profesjonalistów i zasady aktualizacji

Nowe funkcje przydadzą się kierowcom zawodowym. Oprogramowanie zoptymalizuje trasę z wieloma punktami docelowymi. System wyszuka najtańsze stacje paliw w okolicy, wskaże też dodatkowo miejsca parkingowe dostosowane do pojazdów z dużą przyczepą.