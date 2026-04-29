Aplikacje

Android Auto dla tych 4 mln aut zmienia się nie do poznania

Kierowcy milionów pojazdów otrzymają wkrótce dostęp do nowych funkcji. Oprogramowanie w ich samochodach przejdzie dużą zmianę. Dotyczy to interakcji z asystentem głosowym oraz planowania trasy.


MARIAN SZUTIAK (MSNET) 17:32
2
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Nowy asystent głosowy w pojazdach

Google wprowadza model Gemini do samochodów koncernu General Motors. Oprogramowanie trafi do aut z platformą Android Automotive. Rozwiązanie to jest znane oficjalnie jako Google built-in. Aktualizacja obejmie pojazdy marek Buick, Cadillac, Chevrolet oraz GMC. Zmiany dotyczą roczników 2022 i nowszych. Producent podaje, że w Stanach Zjednoczonych do uaktualnienia kwalifikują się około cztery miliony samochodów.

Dalsza część tekstu pod wideo

Wywołanie asystenta na ekranie wyświetli czterokolorowy pasek świetlny. Nad nim pojawi się przycisk zachęcający do zadania pytania. Obok znajdzie się skrót do trybu Gemini Live. Tryb ten umożliwia prowadzenie swobodnej konwersacji. Można go również uruchomić standardową komendą głosową.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon GOOGLE Pixel 10 Pro XL 5G 16/256GB 6.8" 120Hz Jadeitowy
Smartfon GOOGLE Pixel 10 Pro XL 5G 16/256GB 6.8" 120Hz Jadeitowy
0 zł
4499.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 4499.99 zł
Smartfon GOOGLE Pixel 10a 5G 8/256GB 6.3" 120Hz Jasnofioletowy
Smartfon GOOGLE Pixel 10a 5G 8/256GB 6.3" 120Hz Jasnofioletowy
0 zł
2549.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 2549.99 zł
Smartfon GOOGLE Pixel 9a 5G 8/128GB 6.3" 120Hz Obsydian
Smartfon GOOGLE Pixel 9a 5G 8/128GB 6.3" 120Hz Obsydian
0 zł
1749 zł - najniższa cena
Kup teraz 1749 zł
Advertisement

Planowanie trasy i rozrywka w trakcie jazdy

Asystent potrafi zaplanować wycieczkę, wyszuka także szczegółowe informacje o celu podróży. Pasażerowie mogą poprosić o pomysły na urlop bez długiej jazdy. System obsłuży wiele poleceń w jednej rozmowie. Kierowca może nakazać nawigacji wyznaczenie trasy na pocztę i dodanie przystanku na kawę. Chwilę później może zmienić zdanie. Wystarczy poprosić o znalezienie restauracji blisko wyznaczonej trasy.

Oprogramowanie ułatwia zarządzanie komunikacją i multimediami. Użytkownik podyktuje wiadomość tekstową i poleci dodanie do niej odpowiedniego emoji. Asystent ułoży playlistę na wielogodzinną trasę według wytycznych. Wybrane modele Cadillaca pozwolą na odtwarzanie muzyki w formacie Dolby Atmos. System potrafi także streścić najnowsze odcinki podcastów z poziomu panelu sterowania.

Ułatwienia dla profesjonalistów i zasady aktualizacji

Nowe funkcje przydadzą się kierowcom zawodowym. Oprogramowanie zoptymalizuje trasę z wieloma punktami docelowymi. System wyszuka najtańsze stacje paliw w okolicy, wskaże też dodatkowo miejsca parkingowe dostosowane do pojazdów z dużą przyczepą.

Aktualizacja będzie udostępniana stopniowo, a cały proces może zająć kilka miesięcy. Informacja o dostępności pojawi się na głównym ekranie w samochodzie. Użytkownik musi spełnić kilka warunków: wymagane jest aktywne połączenie z usługą OnStar oraz zalogowanie do sklepu Google Play. Kierowca musi ustawić język angielski w wersji amerykańskiej i wyrazić zgodę na korzystanie z Gemini. Z czasem wsparcie obejmie kolejne rynki oraz języki.

Google Pixel 10 Pro 16/128 GB
3799,00 zł
6%
4049.00
Google Pixel 10 Pro XL 16/256 GB
4399,00 zł
6%
4699.00
Image
telepolis
Android Auto Google sztuczna inteligencja Android Automotive Google Gemini asystent AI sterowanie głosem Android Auto nowości nawigacja samochodowa
Źródła zdjęć: Roman Vyshnikov / Shutterstock.com
Źródła tekstu: 9To5Google