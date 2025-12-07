Gen Z ma dość przebodźcowania i sięga po... retrokonsole

Podczas ostatniej kampanii Black Friday sprzedaż retro-gadżetów gwałtownie wzrosła

Przenośne gramofony, Tamagotchi oraz jednorazowe aparaty fotograficzne znalazły się wśród najpopularniejszych produktów brytyjskiego oddziału Amazonu. Zarabiające na sprzedaży firmy handlowe, takie jak Currys czy John Lewis, również potwierdzają ten trend - odkrywają znaczące wzrosty w sprzedaży radioodbiorników, aparatów błyskawicznych czy klasycznych budzików.​

Co stoi za tym fenomenem? Odpowiedź jest prostsza, niż mogłoby się wydawać: autentyczność

Część specjalistów nazywa to performatywnym, sztucznym trendem mediów społecznościowych, głębsze analizy doszukują się tutaj jednak buntu pokolenia wychowanego od początku w świecie ekranów. Pokolenia, które teraz szuka fizycznego, namacalnego doświadczenia, a nie kolejnych usług internetowych. To nie jest powrót do przeszłości, to wyraz frustracji wobec teraźniejszości.

Wracając do tytułowych retrokonsol, nie chodzi tutaj przy tym o te wszystkie chińskie wynalazki emulujące stare platformy. Młodzi idą o krok dalej i wykupują autentyczne produkty z poprzedniej epoki. BBC podaje tutaj jako przykład Kyle'a, który kupił PlayStation Portable - urządzenie z 2005 roku.