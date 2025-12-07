Sekret sprzed 3500 lat. Odkryto zaginione miasto
Na kazachskim stepie odkryto miasto, które przez tysiące lat pozostawało ukryte. Ludność nomadyczna stworzyła tam cywilizację o niesamowitym stopniu industrializacji i urbanizacji.
Ukryte mocarstwo z epoki brązu
Ponad 3500 lat temu, na rozległym kazachskim stepie, istniało niezwykłe miasto – które dopiero teraz, po tysiącleciach, zostało odkryte na nowo. To była Semiyarka, ogromna osada z epoki brązu, która pokazuje, jak ludzie z epoki stepowej potrafili przejść od wędrownego życia do stworzenia prężnego ośrodka miejskiego i przemysłowego.
Za odkryciem stoją badacze z UCL, Durham University oraz Toraighyrov University w Kazachstanie. To właśnie oni przeprowadzili pierwsze kompleksowe badania osady, której początki sięgają około 1600 roku p.n.e. Semiyarka, rozciągająca się na 140 hektarach, była największym znanym ośrodkiem tego typu w regionie i stanowiła centrum produkcji brązu, a konkretniej brązu cynowego – stopu, który zdefiniował epokę brązu. Archeolodzy znaleźli tam tygle, żużel i inne ślady pracy hutniczej.
Korzyści płynące z takiej organizacji są imponujące. Miasto posiadało planowane domy, monumentalny budynek centralny oraz wydzieloną strefę przemysłową. Dzięki temu mieszkańcy mogli rozwijać złożone systemy produkcji, a jednocześnie utrzymywać stabilne życie społeczne. To dowód, że społeczności stepowe potrafiły tworzyć trwałe, zorganizowane struktury, podobne do tych znanych z bardziej "miejskich" cywilizacji.
Strategiczne położenie nad rzeką Irtysz oraz bliskość złóż miedzi i cyny sprawiły, że Semiyarka stała się regionalnym centrum wymiany i wytwarzania zasobów. Artefakty wskazują na kontakty z różnymi grupami, co dowodzi istnienia szerokich sieci handlowych i kulturowych.
Aby w pełni wykorzystać potencjał tego odkrycia, badacze planują dalsze analizy – od metod produkcji po wpływ na środowisko. Kolejne etapy prac mogą ujawnić, jak starożytne społeczności osiągnęły równowagę między skutecznością a trwałością, inspirując współczesne rozwiązania.