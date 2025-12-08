Ukraińcy złapani w Warszawie. Mieli przy sobie sprzęt szpiegowski

Z informacji policji wynika, że trzech mężczyzn, w wieku 43, 42 oraz 39 lat, zostało zatrzymanych w trakcie kontroli drogowej przy ul. Senatorskiej w Warszawie. Funkcjonariusze znaleźli przy nich zaawansowany sprzęt szpiegowski.

Ukraińcy zatrzymani w Warszawie

Mężczyźni utrzymywali, że podróżują po Europie. Do Polski mieli przyjechać kilka godzin wcześniej i niedługo wyruszają na Litwę. To nie przekonało policji, która zdecydowała się na przeszukanie auta marki Toyota. W środku znaleziono sprzęt, który — jak przekazała policja — mógł potencjalnie służyć do ingerencji w strategiczne systemy informatyczne kraju, a także przełamywanie sieci informatycznych i teleinformatycznych.

Z dostępnych zdjęć możemy wywnioskować, że obywatele Ukrainy mieli przy sobie:

jammer

Flipper Zero

skaner częstotliwości

routery GL.iNet

dyski twarde

kamery

oraz karty SIM

Obywatele Ukrainy nie byli w stanie określić celu posiadania zabezpieczonych przez policjantów rzeczy. Twierdzili, że są informatykami, a przy zadawaniu precyzyjniejszych pytań zapominali języka angielskiego i udawali, że nie rozumieją, co się do nich mówi. przekazał sierż. szt. Kacper Wojteczko.