Ukraińcy złapani w Warszawie. Mieli przy sobie sprzęt szpiegowski

Policja zatrzymała w centrum Warszawy trzech obywateli Ukrainy. Mężczyźni mieli przy sobie zaawansowany sprzęt szpiegowski.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 09:55
Z informacji policji wynika, że trzech mężczyzn, w wieku 43, 42 oraz 39 lat, zostało zatrzymanych w trakcie kontroli drogowej przy ul. Senatorskiej w Warszawie. Funkcjonariusze znaleźli przy nich zaawansowany sprzęt szpiegowski.

Ukraińcy zatrzymani w Warszawie

Mężczyźni utrzymywali, że podróżują po Europie. Do Polski mieli przyjechać kilka godzin wcześniej i niedługo wyruszają na Litwę. To nie przekonało policji, która zdecydowała się na przeszukanie auta marki Toyota. W środku znaleziono sprzęt, który — jak przekazała policja — mógł potencjalnie służyć do ingerencji w strategiczne systemy informatyczne kraju, a także przełamywanie sieci informatycznych i teleinformatycznych.

Z dostępnych zdjęć możemy wywnioskować, że obywatele Ukrainy mieli przy sobie:

  • jammer
  • Flipper Zero
  • skaner częstotliwości
  • routery GL.iNet
  • dyski twarde
  • kamery
  • oraz karty SIM

Obywatele Ukrainy nie byli w stanie określić celu posiadania zabezpieczonych przez policjantów rzeczy. Twierdzili, że są informatykami, a przy zadawaniu precyzyjniejszych pytań zapominali języka angielskiego i udawali, że nie rozumieją, co się do nich mówi.

przekazał sierż. szt. Kacper Wojteczko.

Mężczyźni usłyszeli zarzuty między innymi oszustwa, w tym oszustwa komputerowego oraz pozyskaniem urządzeń i programów przystosowanych do popełnienia przestępstw. Zastosowano wobec nich 3-miesięczny areszt.

telepolis
Zródła zdjęć: Policja.pl
Źródła tekstu: Polskie Radio 24