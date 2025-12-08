Biedronka z promocją jak ta lala. Nie musisz już kupować na Temu

Pionowe odkurzacze stały się hitem wśród Polaków. Nie dziwię się. Sam z takiego korzystam i jest on idealnym uzupełnieniem dla automatycznego robota, który systematycznie objeżdża cały dom. To dlatego, że można go szybko złapać i odkurzyć np. przedpokój z piasku wypadającego spod butów.

Jeśli myśleliście o zakupie odkurzacza pionowego, a nie chcecie przy tym wydawać dużo pieniędzy, to na pewno rozważaliście popularne modele Laresar lub Buture, które dostępne są na Temu i Aliexpress. Jednak jest jeszcze jedna alternatywa, dostępna w Biedronce w równie atrakcyjnej cenie.

Odkurzacz pionowy w Biedronce

O dzisiaj (8 grudnia) w sklepach sieci Biedronka dostępny jest odkurzacz pionowy Hoffen, czyli marki własnej sklepu z owadem w logo. Według danych producenta ma on moc 180 W. Wyposażony jest w filtr EPA, bezworkowy pojemnik na kurz o pojemności 400 ml oraz trzy końcówki w zestawie: turboszczotkę, końcówkę szczelinową oraz końcówkę 2 w 1.

Odkurzacz ma wygodny, dotykowy panel sterowania. W przypadku korzystania z turboszczotki oferuje też podświetlenie LED, które ułatwia dostrzeżenie wszystkich nieczystości na podłodze. Producent chwali się też cichymi kołami z łożyskami. Do tego do wyboru są trzy tryby pracy: eco, standard oraz max.