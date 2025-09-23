Humanoidalny robot dostaje kopniaki. Jego reakcja jest niesamowita

Robot humanoidalny znów imponuje, ale i trochę przeraża

Ten pokaz robi wrażenie

Trzeba przyznać, że robot dał prawdziwy pokaz równowagi i zwinności. Warto podkreślić także jego niesamowitą wytrzymałość. Wszystko wskazuje na to, że na robocie tego typu wielokrotne kopnięcia oraz ciosy, jakie otrzymuje na filmiku od ludzi, nie robią wrażenia. Jego umiejętność szybkiej regeneracji oraz powrotu do formy jest niezwykle imponująca, ale trzeba przyznać, że wszystko to lekko niepokoi. Nasuwa się bardzo istotne pytanie - po co to wszystko? Czyżby celem Unitree było stworzenie całej armii humanoidalnych robotów, stworzonych do walki wręcz? Niby nikt nie mówi o tym otwarcie, ale patrząc na ten pokaz, trudno aby nie mieć tego typu skojarzeń.