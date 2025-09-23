Humanoidalny robot dostaje kopniaki. Jego reakcja jest niesamowita
Wyczyny robotów humanoidalnych to prawdziwy spektakl umiejętności. Firmy prześcigają się w tym, co ich roboty potrafią i raz po raz publikują filmy z ich występami. A my nadal jesteśmy pełni podziwu, jak szybko roboty uczą się robić coraz to bardziej spektakularne rzeczy.
Robot humanoidalny znów imponuje, ale i trochę przeraża
Tym razem, nowy film do sieci wrzuciła firma Unitree, która specjalizuje się w robotyce. Na materiale widać jak robot G1 szybko i łatwo odzyskuje siły po powaleniu go na ziemię.
Unitree nauczył się trybu antygrawitacyjnego.
I trzeba przyznać, że stabilność robota została poprawiona w każdej sekwencji i nawet jeśli upadnie, potrafi szybko się podnieść.
Ten pokaz robi wrażenie
Trzeba przyznać, że robot dał prawdziwy pokaz równowagi i zwinności. Warto podkreślić także jego niesamowitą wytrzymałość. Wszystko wskazuje na to, że na robocie tego typu wielokrotne kopnięcia oraz ciosy, jakie otrzymuje na filmiku od ludzi, nie robią wrażenia. Jego umiejętność szybkiej regeneracji oraz powrotu do formy jest niezwykle imponująca, ale trzeba przyznać, że wszystko to lekko niepokoi. Nasuwa się bardzo istotne pytanie - po co to wszystko? Czyżby celem Unitree było stworzenie całej armii humanoidalnych robotów, stworzonych do walki wręcz? Niby nikt nie mówi o tym otwarcie, ale patrząc na ten pokaz, trudno aby nie mieć tego typu skojarzeń.
Miejmy nadzieję, że naczelnym celem jest wdrożenie G1 w obiektach przemysłowych, takich jak magazyny i fabryki, gdzie miałyby odciążyć pracowników fizycznych.