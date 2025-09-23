Nauka

Humanoidalny robot dostaje kopniaki. Jego reakcja jest niesamowita

Wyczyny robotów humanoidalnych to prawdziwy spektakl umiejętności. Firmy prześcigają się w tym, co ich roboty potrafią i raz po raz publikują filmy z ich występami. A my nadal jesteśmy pełni podziwu, jak szybko roboty uczą się robić coraz to bardziej spektakularne rzeczy.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 07:11
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Humanoidalny robot dostaje kopniaki. Jego reakcja jest niesamowita

Robot humanoidalny znów imponuje, ale i trochę przeraża

Tym razem, nowy film do sieci wrzuciła firma Unitree, która specjalizuje się w robotyce. Na materiale widać jak robot G1 szybko i łatwo odzyskuje siły po powaleniu go na ziemię. 

Dalsza część tekstu pod wideo

Unitree nauczył się trybu antygrawitacyjnego.

napisała firma Unitree w komentarzu pod nagraniem.

I trzeba przyznać, że stabilność robota została poprawiona w każdej sekwencji i nawet jeśli upadnie, potrafi szybko się podnieść. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon OPPO Reno 13 FS 5G 12/512GB 6.67" 120Hz Szary
Smartfon OPPO Reno 13 FS 5G 12/512GB 6.67" 120Hz Szary
0 zł
1399 zł - najniższa cena
Kup teraz 1399 zł
Lampa podłogowa DYSON Solarcycle Morph CF06 294681-01 Bluetooth Srebrno-biały
Lampa podłogowa DYSON Solarcycle Morph CF06 294681-01 Bluetooth Srebrno-biały
0 zł
3697.97 zł - najniższa cena
Kup teraz 3697.97 zł
Kuchnia AMICA 523IE3.325PaHTsKDp(Xx) Termoobieg Timer
Kuchnia AMICA 523IE3.325PaHTsKDp(Xx) Termoobieg Timer
0 zł
2499 zł - najniższa cena
Kup teraz 2499 zł
Advertisement

Ten pokaz robi wrażenie

Trzeba przyznać, że robot dał prawdziwy pokaz równowagi i zwinności. Warto podkreślić także jego niesamowitą wytrzymałość. Wszystko wskazuje na to, że na robocie tego typu wielokrotne kopnięcia oraz ciosy, jakie otrzymuje na filmiku od ludzi, nie robią wrażenia. Jego umiejętność szybkiej regeneracji oraz powrotu do formy jest niezwykle imponująca, ale trzeba przyznać, że wszystko to lekko niepokoi. Nasuwa się bardzo istotne pytanie - po co to wszystko? Czyżby celem Unitree było stworzenie całej armii humanoidalnych robotów, stworzonych do walki wręcz? Niby nikt nie mówi o tym otwarcie, ale patrząc na ten pokaz, trudno aby nie mieć tego typu skojarzeń.

Miejmy nadzieję, że naczelnym celem jest wdrożenie G1 w obiektach przemysłowych, takich jak magazyny i fabryki, gdzie miałyby odciążyć pracowników fizycznych. 

Image
telepolis
robotyka humanoidalny robot humanoidalny roboty humanoidalne
Zródła zdjęć: Unitree, X
Źródła tekstu: digitaltrends.com