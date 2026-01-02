OnePlus Nord 6 namierzony. Plotki okazują się prawdą

OnePlus Nord 6 został właśnie dostrzeżony na stronie certyfikacyjnej TDRA, czyli regulatora w ZEA, pod numerem modelu CPH2795 oraz numerem rejestracji ER55010/25. Certyfikacja została wydana 31 grudnia 2025 roku i konkretnie wskazuje na nazwę modelu „OnePlus Nord 6”. Wcześniej ten sam telefon trafił do podobnych instytucji SIRIM i GCF w Malezji. Zamieszczone tam dane wskazują na zbliżającą się premierę.

Dalsza część tekstu pod wideo

Jest to o tyle zaskakujące, że seria OnePlus Nord tradycyjnie wkracza na rynek w połowie roku, więc w teorii nowy telefon powinien ujrzeć światło dzienne dopiero za 6-7 miesięcy. Z drugiej strony według pojawiających się ostatnio doniesień OnePlus Nord 6 ma być rebrandowaną wersją nadchodzącego smartfonu Turbo 6, który zadebiutuje za kilka dni w Chinach.

Oczekiwane specyfikacja Nord 6, według przecieków, obejmują płaski ekran OLED o rozdzielczości 1,5K i z odświeżaniem 165 Hz, układ Snapdragon 8s Gen 4, pamięć RAM LPDDR5X i masową UFS 3.1, aparat główny 50 Mpix z dodatkowym 8 Mpix, a także szybkie ładowanie 80 W.