OnePlus Nord 6 namierzony. Plotki okazują się prawdą

OnePlus szaleje, zasypując rynek kolejnymi nowościami. Jedną z nich ma być OnePlus Nord 6, który już został namierzony w bazach danych instytucji certyfikacyjnych.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 17:42
0
OnePlus Nord 6 został właśnie dostrzeżony na stronie certyfikacyjnej TDRA, czyli regulatora w ZEA, pod numerem modelu CPH2795 oraz numerem rejestracji ER55010/25. Certyfikacja została wydana 31 grudnia 2025 roku i konkretnie wskazuje na nazwę modelu „OnePlus Nord 6”. Wcześniej ten sam telefon trafił do podobnych instytucji SIRIM i GCF w Malezji. Zamieszczone tam dane wskazują na zbliżającą się premierę.

Jest to o tyle zaskakujące, że seria OnePlus Nord tradycyjnie wkracza na rynek w połowie roku, więc w teorii nowy telefon powinien ujrzeć światło dzienne dopiero za 6-7 miesięcy. Z drugiej strony według pojawiających się ostatnio doniesień OnePlus Nord 6 ma być rebrandowaną wersją nadchodzącego smartfonu Turbo 6, który zadebiutuje za kilka dni w Chinach. 

Oczekiwane specyfikacja Nord 6, według przecieków, obejmują płaski ekran OLED o rozdzielczości 1,5K i z odświeżaniem 165 Hz, układ Snapdragon 8s Gen 4, pamięć RAM LPDDR5X i masową UFS 3.1, aparat główny 50 Mpix z dodatkowym 8 Mpix, a także szybkie ładowanie 80 W.

Wciąż niepotwierdzone, ale sugerowane parametry wskazują na bardzo duże podobieństwo do OnePlus Turbo 6, choć nie należy za bardzo się tym sugerować. OnePlus już wcześniej wprowadzał podobne, ale jednak różniące się konstrukcje, w zależności od rynku. W tym przypadku różnica może na przykład dotyczyć ogromnego akumulatora 9000 mAh, przewidzianego dla serii OnePlus Turbo 6. Do OnePlus Nord 6 może trafić mniejsza bateria, choć patrząc na ostatnie dokonania producenta w serii OnePlus 15, wciąż powinien być to solidny zapas energii. 

Zobacz: OnePlus 15R: sporo plusów, jeden duży krok wstecz (test)
Zobacz: OnePlus 15 jest fantastyczny, ale czekam na następną generację (test)

