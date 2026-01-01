OnePlus Turbo 6: tak wygląda nowy prawie flagowiec. Premiera 8 stycznia

Producent potwierdził już, że 8 stycznia w Chinach zadebiutują OnePlus Turbo 6 i OnePlus Turbo 6V. Do sieci wracają też plotki o tym, że pierwszy z tych modeli może później trafić na rynki globalne jako OnePlus Nord 6.

Nowy OnePlus Turbo 6 jest już dobrze znany z licznych przecieków, w tym z wielu zdjęć i jednego nagrania wideo. Wszystkie materiały potwierdzają, że smartfon stylistycznie mocno nawiązuje do tegorocznej serii OnePlus 15, zwłaszcza w konstrukcji modułu aparatu.

Według dotychczasowych informacji OnePlus Turbo 6 ma otrzymać płaski ekran BOE LTPS OLED o przekątnej 6,78 cala, rozdzielczości 1.5K i odświeżaniu 165 Hz. Sercem urządzenia ma być Snapdragon 8s Gen 4, wspierany przez pamięć LPDDR5X RAM i szybki nośnik UFS 4.1. Główny aparat zaoferuje konfigurację 50 Mpix + 8 Mpix, a z przodu znajdzie się kamera 32 Mpix. Energię dostarczy akumulator o imponującej pojemności 9000 mAh z obsługą 80-watowego ładowania przewodowego oraz 27-watowego ładowania zwrotnego przewodem.

OnePlus Turbo 6 immersive unboxing in Silver 🩶



📸 Weibo pic.twitter.com/1wU0hlPY54 — OnePlus Club (@OnePlusClub) December 31, 2025