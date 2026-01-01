Sprzęt

OnePlus Turbo 6: tak wygląda nowy prawie flagowiec. Premiera 8 stycznia

Seria smartfonów dotychczas znana jako OnePlus Turbo nabrała bardziej realnych kształtów. Wiadomo już na pewno, że nowe modele to OnePlus Turbo 6 i OnePlus Turbo 6V. Wkrótce telefony wejdą do sprzedaży, a w sieci jest już pełno ich zdjęć.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 16:31
0
Producent potwierdził już, że 8 stycznia w Chinach zadebiutują OnePlus Turbo 6 i OnePlus Turbo 6V. Do sieci wracają też plotki o tym, że pierwszy z tych modeli może później trafić na rynki globalne jako OnePlus Nord 6.

Nowy OnePlus Turbo 6 jest już dobrze znany z licznych przecieków, w tym z wielu zdjęć i jednego nagrania wideo. Wszystkie materiały potwierdzają, że smartfon stylistycznie mocno nawiązuje do tegorocznej serii OnePlus 15, zwłaszcza w konstrukcji modułu aparatu.

Według dotychczasowych informacji OnePlus Turbo 6 ma otrzymać płaski ekran BOE LTPS OLED o przekątnej 6,78 cala, rozdzielczości 1.5K i odświeżaniu 165 Hz. Sercem urządzenia ma być Snapdragon 8s Gen 4, wspierany przez pamięć LPDDR5X RAM i szybki nośnik UFS 4.1. Główny aparat zaoferuje konfigurację 50 Mpix + 8 Mpix, a z przodu znajdzie się kamera 32 Mpix. Energię dostarczy akumulator o imponującej pojemności 9000 mAh z obsługą 80-watowego ładowania przewodowego oraz 27-watowego ładowania zwrotnego przewodem.

Poniżej wideo przedstawiające OnePlus Turbo 6 (jeżeli nie widzisz, wyłącz adblocka)

Obudowa smartfonu ma plastikową ramkę, ale mimo to zachowa wysoką odporność potwierdzaną przez certyfikaty IP68, IP69 i IP69K. W ekranie znajdzie się optyczny czytnik linii papilarnych. Urządzenie ma ważyć około 217 gramów, a w sprzedaży pojawi się w trzech kolorach: czarnym Lone Black, srebrnym Chasing Light Silver oraz zielonym Wilderness Green.

Zobacz: OnePlus 15R: sporo plusów, jeden duży krok wstecz (test)
Zobacz: OnePlus 15 jest fantastyczny, ale czekam na następną generację (test)

telepolis
Zródła zdjęć: OnePlus Club / X, Budget Tech / X, Anand Sharma / X, OnePlus
Źródła tekstu: X (Twitter)