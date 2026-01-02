Fender rzuca wyzwanie JBL i Marshallowi. Ma głośniki i słuchawki

O marce Fender słyszał chyba każdy fan muzyki gitarowej, zwłaszcza rocka. Amerykańska firma od dekad produkuje gitary elektryczne, po które sięgali tacy giganci muzyki, jak Jimi Hendrix, Eric Clapton, Keith Richards, Ritchie Blackmore czy Kurt Cobain. Gitary Fender i inny profesjonalny sprzęt dla muzyków są synonimem jakości, a teraz to dziedzictwo ma zostać przeniesione na bezprzewodowe głośniki oraz słuchawki. Na podobny krok zdecydowała się wcześniej brytyjska firma Marshall, znana przede wszystkim ze swoich wzmacniaczy gitarowych.

Dalsza część tekstu pod wideo

Amerykanie stworzyli nowy oddział Fender Audio. Na CES 2026 firma zaprezentuje swoje pierwsze konsumenckie urządzenia, skierowane nie do muzyków, lecz słuchaczy.

Fender Audio ELIE

Pierwszą nowością w ofercie są przenośne głośniki Bluetooth z serii ELIE, co jest skrótem od Extremely Loud Infinitely Expressive (Niezwykle głośny, nieskończenie ekspresyjny). Linia składa się z dwóch modeli: mniejszego E6 oraz większego E12. Oba wyposażono we wbudowane subwoofery oraz układy Waves SOC. Technologia ta ma zapewniać wyższą moc przy lepszej efektywności energetycznej, co w rezultacie przełoży się na większą głośność i klarowność akustyczną w porównaniu do konkurencyjnych głośników o podobnych rozmiarach.

Większy model ELIE 12 oferuje deklarowaną moc na poziomie 120 W, co jest wartością dwukrotnie wyższą niż 60 W w modelu ELIE 6. Mniejszy głośnik nadrabia jednak czasem pracy na jednym ładowaniu, oferując do 18 godzin odtwarzania muzyki, podczas gdy jego większy brat wytrzyma około 15 godzin.

Oba modele oprócz Bluetooth oferują również łączność przewodową poprzez zintegrowane wejście XLR/6,35 mm. Sprzęt obsługuje dźwięk Hi-Res do 24-bit/48kHz. Użytkownicy mogą łączyć dwa głośniki w trybie stereo lub sparować nawet do 100 jednostek w trybie multi, co przypomina funkcję PartyBoost znaną z głośników JBL.

Fender Audio MIX

Oprócz głośników Fender Audio wprowadza na rynek nauszne słuchawki bezprzewodowe o nazwie MIX. Wyróżniają się one dołączonym nadajnikiem USB-C, który po podłączeniu do źródła dźwięku umożliwia bezstratną transmisję z wykorzystaniem kodeka LHDC, a także obsługę LC3 i Auracast. W trybie bezstratnym jakość dźwięku może sięgać 24-bit/96kHz. Sercem słuchawek są 40-milimetrowe przetworniki wykonane z grafenu, wspierane przez aktywną redukcję szumów (ANC) oraz technologię dźwięku przestrzennego 360 stopni.