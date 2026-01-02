Oto jak długo należy chodzić każdego dnia, aby plecy nie bolały

Plecy bolą już niemal każdego

Przewlekły ból kręgosłupa to poważny problem, który dotyka setki milionów ludzi na całym świecie. Na problemy tego typu skarży się aż 86% Polaków. Bywa, że pogarsza on znacznie jakość życia, zmuszając niekiedy do wzięcia urlopu lub poddania się leczeniu. Bywa ono długotrwałe, a co za tym idzie - kosztowne.

Dalsza część tekstu pod wideo

Okazuje się, że osoby, które dużo chodzą, odczuwają mniejszy ból pleców, niż te, które spacerują niewiele. Przy czym, najważniejszy jest czas i dystans, a nie intensywność wysiłku. Do takich wniosków, doszedł zespół badaczy z Norwegian Universtity of Science and Technology (NTNU). Szczegółowe wyniki badań związku między chodzeniem a ryzykiem wystąpienia bólu w dolnym odcinku kręgosłupa, opisane zostały na łamach czasopisma "JAMA Network Open".

30 minut spaceru to za mało

W badaniu wzięło udział 11194 osób. Dystans i intensywność codziennego spaceru mierzono za pomocą czujników, które uczestnicy badań nosili na udzie i plecach przez tydzień. Wynik eksperymentu był jednoznaczny - lepiej chodzić dużo niż szybko.

Osoby, które spacerują ponad 100 minut dziennie, mają o 23 procent niższe ryzyko wystąpienia bólu pleców (chodzi o dolny odcinek kręgosłupa) niż osoby, które chodzą 78 minut lub krócej. tłumaczy Rayane Haddadj, doktorantka na NTNU.