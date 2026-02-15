To będzie marzenie każdego lekarza. Szczególnie takich głuchawych
Sztuczna inteligencja coraz śmielej wchodzi do gabinetów lekarskich, a jednym z najnowszych przykładów jest cyfrowy stetoskop wspierany algorytmami AI, opisany w czasopiśmie Digital Health. Urządzenie opracowane przez firmę Eko Health ma radykalnie zwiększyć wykrywalność chorób zastawek serca u pacjentów po 50. roku życia z podwyższonym ryzykiem, m.in. z nadciśnieniem, cukrzycą czy otyłością.
Badania są więcej niż obiecujące
W badaniu wzięło udział 357 chorych, którzy najpierw przechodzili klasyczne osłuchiwanie serca, a następnie badanie z użyciem inteligentnego stetoskopu, rejestrującego dźwięki i przekazującego je do analizy przez AI. Później wszyscy mieli wykonane echo serca, co pozwoliło porównać trafność obu metod. Różnica okazała się spektakularna: czułość tradycyjnego badania wyniosła 46,2%, podczas gdy system AI osiągnął aż 92,3% w wykrywaniu umiarkowanej i ciężkiej wady zastawkowej, o ile dawała ona słyszalne szmery.
Nieleczone wady zastawek prowadzą do duszności, bólu w klatce piersiowej, arytmii, a nawet niewydolności serca i zgonu, dlatego wcześniejsze rozpoznanie ma kluczowe znaczenie. Autorka badania, Rosalie McDonough z Eko Health, podkreśla, że choroba ta często pozostaje niezauważona aż do zaawansowanych objawów, przez co pacjenci tracą szansę na prostsze leczenie. Co ciekawe, sami badacze zwracają uwagę także na efekt „edukacyjny”: możliwość zobaczenia i usłyszenia pracy własnego serca na ekranie zwiększała zaangażowanie chorych i ich zaufanie do zaleceń.
Technologia nie jest jednak panaceum – dotyczy jedynie tych wad, które generują dźwięk, a więc część przypadków nadal wymaga dokładniejszych badań obrazowych. System częściej generuje też fałszywie dodatnie wyniki, ale naukowcy uznają ten koszt za akceptowalny wobec znaczącej poprawy wykrywalności. Zespół podkreśla konieczność dalszych testów w szerszych populacjach i różnych typach placówek. Jednak kierunek wydaje się jasny: połączenie klasycznego stetoskopu z AI może stać się jednym z najważniejszych narzędzi w profilaktyce chorób serca w starzejącym się społeczeństwie.