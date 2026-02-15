Prawdziwy niezbędnik kierowcy, a dziś go kupisz znacznie taniej

Wideorejestrator to nie jest opcjonalny gadżet w aucie, a coś, co powinien mieć każdy rozsądny kierowca. I wcale nie po to, aby wrzucać filmiki do internetu, a dla własnego bezpieczeństwa. Sęk w tym, że wiele kamerek nie nadaje się do auta. Pole widzenia jest wąskie, obraz niewyraźny i nie ma mowy o, chociażby odczytaniu tablic rejestracyjnych, szczególnie w nocy. Tu warto postawić na jakość.

70MAI A800S 4K

Na szczęście dziś w promocji za jedyne 549 zł możecie kupić 70MAI A800S 4K w zestawie z kamerką tylną RC06. Kamerka ta rejestruje obraz w rozdzielczości 4K i z kątem 140 stopni. Tym samym nie umknie jej żaden szczegół. Tylna kamerka natomiast rejestruje obraz w Full HD i z kątem 130 stopni. Obydwie oferują bardzo jasne obiektywy oraz wspierają technologię 3D DNR, która poprawia nagrania w słabych warunkach oświetleniowych.

Dodatkowo kamera ma czujnik wstrząsów i zapisuje automatycznie w specjalnym folderze wszystkie nagrania sprzed i po jego aktywacji. Natomiast dzięki systemowi ADAS ostrzega kierowcę przed zagrożeniami na drodze w celu unikania zdarzeń drogowych.