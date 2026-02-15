Sprzęt

Prawdziwy niezbędnik kierowcy, a dziś go kupisz znacznie taniej

Pogoda kierowców nie rozpieszcza, a i sama nawierzchnia stanowi duży problem. Mimo to wariatów, którzy jadą zbyt szybko, lub wymuszają pierwszeństwo, nie brakuje. Warto oszczędzić sobie stres przy udowadnianiu swojej niewinności w razie kolizji lub szukaniu świadków zdarzenia, kiedy sprawca ucieknie.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 18:03
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Telepolis.pl
Prawdziwy niezbędnik kierowcy, a dziś go kupisz znacznie taniej

Wideorejestrator to nie jest opcjonalny gadżet w aucie, a coś, co powinien mieć każdy rozsądny kierowca. I wcale nie po to, aby wrzucać filmiki do internetu, a dla własnego bezpieczeństwa. Sęk w tym, że wiele kamerek nie nadaje się do auta. Pole widzenia jest wąskie, obraz niewyraźny i nie ma mowy o, chociażby odczytaniu tablic rejestracyjnych, szczególnie w nocy. Tu warto postawić na jakość. 

Dalsza część tekstu pod wideo
70MAI A800S 4K Z dodatkową tylną kamerką

70MAI A800S 4K 

Prawdziwy niezbędnik kierowcy, a dziś go kupisz znacznie taniej

Na szczęście dziś w promocji za jedyne 549 zł możecie kupić 70MAI A800S 4K w zestawie z kamerką tylną RC06. Kamerka ta rejestruje obraz w rozdzielczości 4K i z kątem 140 stopni. Tym samym nie umknie jej żaden szczegół. Tylna kamerka natomiast rejestruje obraz w Full HD i z kątem 130 stopni. Obydwie oferują bardzo jasne obiektywy oraz wspierają technologię 3D DNR, która poprawia nagrania w słabych warunkach oświetleniowych. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Zasłonka przeciwsłoneczna do samochodu DISNEY Myszka Minnie 9332 (2 szt.)
Zasłonka przeciwsłoneczna do samochodu DISNEY Myszka Minnie 9332 (2 szt.)
0 zł
19.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 19.99 zł
Pokrowiec na akumulator CARPASSION 30120
Pokrowiec na akumulator CARPASSION 30120
0 zł
59.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 59.99 zł
Odświeżacz do samochodu AMBI PUR Old Spice (2 sztuki)
Odświeżacz do samochodu AMBI PUR Old Spice (2 sztuki)
0 zł
24.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 24.99 zł
Advertisement
70MAI A800S 4K Z dodatkową tylną kamerką

Dodatkowo kamera ma czujnik wstrząsów i zapisuje automatycznie w specjalnym folderze wszystkie nagrania sprzed i po jego aktywacji. Natomiast dzięki systemowi ADAS ostrzega kierowcę przed zagrożeniami na drodze w celu unikania zdarzeń drogowych. 

Kamera ma także GPS, który pozwoli na określenie naszego dokładnego położenia w momencie zdarzenia drogowego, oraz Wi-Fi do przenoszenia nagrań z kamery bezpośrednio na smartfon bez kabli, czy wyjmowania kart pamięci. A wszystko to za jedyne 549 zł.

Image
telepolis
motoryzacja 70mai Kamerka samochodowa 70MAI A800S 4K
Zródła zdjęć: 70MAI, Lech Okoń / Telepolis.pl