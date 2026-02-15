Aplikacje

Odbieraj przesyłki z Paczkomatu konsolą Nintendo

Aplikacja InPost to podstawowy program w smartfonach wielu Polaków. Jednak zespół pasjonatów uznał, że dobrym pomysłem będzie przeniesienie jej na konsole. Jednak nie mówimy tu o Nintendo Switch, czy też Nintendo Switch 2.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 14:06
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Odbieraj przesyłki z Paczkomatu konsolą Nintendo

A dokładniej na konsole Nintendo z rodziny 3DS, która obejmuje 6 różnych konstrukcji. Aplikacja ta pozwala na śledzenie przesyłek oraz ich odbieranie zarówno za pomocą kodu QR, jak i zdalne otwieranie Paczkomatu. Tu warto podkreślić, że Nintendo 3DS nie dysponuje GPS-em, więc automat zostanie otworzony niezależnie od tego, czy jesteśmy blisko niego, czy też nie. Nie można także zapomnieć o tym, aby utworzyć hotspot dla konsoli, aby miała dostęp do sieci.

Dalsza część tekstu pod wideo
3DS-a już nie kupisz Jednak Switch też jest świetny

InPost3DS

Odbieraj przesyłki z Paczkomatu konsolą Nintendo

I tak, funkcjonalnie projekt nie ma większego sensu. Za to wygląda fenomenalnie. Twórcy, którym jest zespół TehFridge, nie tylko stworzyli aplikację funkcjonalną, ale również niezwykle atrakcyjna wizualnie, która świetnie oddaje ducha 3DS-a. Zresztą zobaczcie sami:

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Konsola NINTENDO Switch Lite Żółty + ACNH Bundle
Konsola NINTENDO Switch Lite Żółty + ACNH Bundle
0 zł
999 zł - najniższa cena
Kup teraz 999 zł
Konsola NINTENDO Switch 2 Czarny + Torba VENOM VS4935 do Nintendo Switch/Switch 2/Switch Oled Czarny
Konsola NINTENDO Switch 2 Czarny + Torba VENOM VS4935 do Nintendo Switch/Switch 2/Switch Oled Czarny
0 zł
2198 zł - najniższa cena
Kup teraz 2198 zł
Konsola NINTENDO Switch Oled Biała + Słuchawki HYPERX Cloud Mini Nauszne Wielokolorowy
Konsola NINTENDO Switch Oled Biała + Słuchawki HYPERX Cloud Mini Nauszne Wielokolorowy
0 zł
1618 zł - najniższa cena
Kup teraz 1618 zł
Advertisement

Oczywiście instalacja programu wymaga złamanej konsoli z rodziny Nintendo 3DS. Nie można jej więc zainstalować na urządzeniu z nienaruszonym softem, co jednak traci na znaczeniu po zamknięciu sklepu i serwerów gier z funkcjami sieciowymi. Wszystkie niezbędne pliki znajdziecie na GitHubie projektu.

Tu warto podkreślić, że nie jest to pierwszy projekt tej grupy pasjonatów. Kilka miesięcy temu wypuścili oni aplikację Żappka3DS, która jest nieoficjalną aplikacją Żabki.

To sprawia, że mam coraz większą ochotę przerobić swojego New Nintendo 3DS. 

3DS-a już nie kupisz Jednak Switch też jest świetny
Image
telepolis
gaming konsole nintendo Nintendo 3DS TehFridge
Zródła zdjęć: DAMIAN JAROSZEWSKI / Telepolis.pl
Źródła tekstu: TehFridge / YouTube, TehFridge / gitHub