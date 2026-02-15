Odbieraj przesyłki z Paczkomatu konsolą Nintendo

A dokładniej na konsole Nintendo z rodziny 3DS, która obejmuje 6 różnych konstrukcji. Aplikacja ta pozwala na śledzenie przesyłek oraz ich odbieranie zarówno za pomocą kodu QR, jak i zdalne otwieranie Paczkomatu. Tu warto podkreślić, że Nintendo 3DS nie dysponuje GPS-em, więc automat zostanie otworzony niezależnie od tego, czy jesteśmy blisko niego, czy też nie. Nie można także zapomnieć o tym, aby utworzyć hotspot dla konsoli, aby miała dostęp do sieci.

InPost3DS

I tak, funkcjonalnie projekt nie ma większego sensu. Za to wygląda fenomenalnie. Twórcy, którym jest zespół TehFridge, nie tylko stworzyli aplikację funkcjonalną, ale również niezwykle atrakcyjna wizualnie, która świetnie oddaje ducha 3DS-a. Zresztą zobaczcie sami:

Oczywiście instalacja programu wymaga złamanej konsoli z rodziny Nintendo 3DS. Nie można jej więc zainstalować na urządzeniu z nienaruszonym softem, co jednak traci na znaczeniu po zamknięciu sklepu i serwerów gier z funkcjami sieciowymi. Wszystkie niezbędne pliki znajdziecie na GitHubie projektu.

Tu warto podkreślić, że nie jest to pierwszy projekt tej grupy pasjonatów. Kilka miesięcy temu wypuścili oni aplikację Żappka3DS, która jest nieoficjalną aplikacją Żabki.