Ta niepozorna roślina pomaga rozwiązywać zagadki kryminalne

Mech - cichy świadek w kryminalistyce

Mech, bo o nim mowa, może wydawać się niepozorny, ale ma wielką moc - to ukryty odcisk palca w kryminalistyce. Ponieważ różne gatunki mchów rozwijają się w bardzo specyficznych mikrośrodowiskach, drobne fragmenty mogą ujawnić dokładne miejsce pobytu danej osoby. Naukowcy analizowali tę kwestię sięgając 150 lat wstecz i odkryli, że mech pomógł w rozwiązywaniu spraw kryminalnych w wielu krajach. Był nawet przypadek, że doprowadził śledczych bezpośrednio do pochowanego dziecka. Dogłębnej analizy literatury naukowej dokonało dwóch badaczy: Matt von Konrat oraz Jenna Merkel.