Stary MacBook Air uratował mu życie. I nadal działa

Aluminiowa obudowa typu unibody od lat jest jednym z wyróżników laptopów Apple. Zazwyczaj mówi się o niej w kontekście designu i trwałości, ale tym razem okazało się, że może mieć dużo poważniejsze znaczenie. W sieci pojawiła się historia żołnierza, któremu starszy MacBook Air (jeszcze z układem Apple M1 z 2020 roku) dosłownie uratował życie.

Oberwało się nawet klawiaturze, chociaż minimalnie

Były fotograf filmowy, dziś żołnierz armii ukraińskiej, opublikował w serwisie X (daw. Twitter) zdjęcia swojego laptopa, który przechwycił odłamek pocisku artyleryjskiego. Fragment trafił w komputer z dużą siłą, przebijając zarówno górną część obudowy, jak i ekran. Gdyby nie solidna konstrukcja MacBooka, skutki mogłyby być tragiczne.

I chociaż to nieprawdopodobne, to laptop nadal działa. Żołnierz opublikował krótkie wideo, na którym widać, że uszkodzony wyświetlacz wciąż reaguje na dotyk i wyświetla obraz. Oczywiście matryca kwalifikuje się do wymiany, ale sam fakt, że wciąż działa, robi wrażenie.

З цього ноутбука можна читати твіти у X 🫣 pic.twitter.com/gKoILrbufj — Лаꑭевич (@lanevychs) January 2, 2026