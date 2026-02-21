Biedronka drwi z Thermomiksa. Ułamek ceny i dwa razy większa pojemność

Na co komu Thermomix jak jest Termorobot Sam Cook

Termorobot Wi-Fi Sam Cook PSC-11 to potężny sprzęt, który usprawni przygotowanie domowych potraw nie tylko dla ciebie i Twojego kota, ale dla całej rodziny. Pojemność aż 4,5 litra miażdży Thermomix TM7, który oferuje mizerne 2,2 litra. Słowem, sprzęt to wreszcie dla rodzin, a nie tylko dla samotnych z tendencją do snobizmu. To ma działać i pracować na siebie, a nie tylko wyglądać, przy czym Sam Cook należy do sprzętów ładnych.

Wyposażono go w 7-calowy dotykowy panel sterujący oraz 8 różnych trybów gotowania. Waga z dokładnością do 1 g pozwala precyzyjnie odmierzać składniki, a timer z regulacją do 90 minut pozwala na pełną kontrolę nad czasem przygotowania potraw.

Dzban o pojemności 4,5 l z ergonomiczną stalową rączką i wewnętrzną miarką ułatwia przygotowanie dań nawet dla całej rodziny. Termorobot posiada funkcje Revers i Interwał, które perfekcyjnie wyrabiają ciasto. Urządzenie ma wiele trybów gotowania, a także funkcję mycia wstępnego. Dzięki funkcji Wi-Fi termorobot SAM COOK PSC-11 łączy się z domową siecią. Daje to dostęp do aktualizowanej bazy kilkuset przepisów dostępnych w 3 językach: polskim, angielskim i ukraińskim.

W komplecie z termorobotem znajduje się bogaty zestaw akcesoriów. Dołączone są: nóż do siekania i wyrabiania ciasta, przystawka do mieszania, motylek do ubijania, koszyk do gotowania na parze oraz dwustronna tarcza do krojenia i ścierania. W komplecie znajduje się też pokrywa z popychaczem, łopatka i miarka z podziałką.