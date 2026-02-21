Bezpieczeństwo

Weryfikacja wieku w Internecie? Już na poziomie systemu operacyjnego

Jak weryfikować wiek użytkowników Internetu? W pewnej części świata mają na to ciekawy pomysł. Informacje na ten temat ma przekazywać już system operacyjny, czyli Windows, Android czy iOS.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 10:41
1
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Weryfikacja wieku w Internecie? Już na poziomie systemu operacyjnego

Kwestia weryfikacji wieku użytkowników Internetu jest jednym z najgorętszych tematów ostatnich miesięcy. Coraz więcej krajów decyduje się między innymi na ograniczenie dostępu do mediów społecznościowych. Na taki krok zdecydowała się już między innymi Australia. Polska również ma takie plany.

Dalsza część tekstu pod wideo

Jednak kwestią sporną pozostaje to, jak weryfikować wiek. Jedni mówią o konieczności przedstawienia dokumentu, inny robią to np. przez skanowanie twarzy i w ten sposób określanie wieku użytkownika. Jednak w każdym przypadku jedno jest wspólne - odpowiedzialność leży po stronie serwisów internetowych. Błędy mogą oznaczać dla nich kary.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon MYPHONE Hammer Energy X2 5G 8/256GB 6.1" Czarno-pomarańczowy
Smartfon MYPHONE Hammer Energy X2 5G 8/256GB 6.1" Czarno-pomarańczowy
0 zł
1499 zł - najniższa cena
Kup teraz 1499 zł
Smartfon IIIF150 B3C 4/256GB 6.6" 90Hz Szary
Smartfon IIIF150 B3C 4/256GB 6.6" 90Hz Szary
0 zł
659.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 659.99 zł
Smartfon IIIF150 Air 1 Ultra 8/256GB 6.8" 120Hz Fioletowy
Smartfon IIIF150 Air 1 Ultra 8/256GB 6.8" 120Hz Fioletowy
-54 zł
1099 zł - najniższa cena
Kup teraz 1045 zł
Advertisement

Weryfikacja na poziomie systemu operacyjnego

Inny pomysł na dwóch senatorów z Colorado wpadło na jeszcze inny pomysł. Zaprezentowany przez nich projekt ustawy SB26-051 zakłada, że informacje o wieku użytkownika mają być zapisane już na poziomie systemu operacyjnego. Oznacza to, że Windows, Android, iOS czy Linux musiałby weryfikować, ile wiosen przeżyła już osoba z nich korzystająca.

Co ważne, przekazywany przez systemy sygnał ma być zanonimizowany. Oznacza to, że deweloperzy aplikacji dostawaliby tylko sygnał, czy użytkownik jest dzieckiem, nastolatkiem czy też dorosłym. Nie znaliby jego danych, ani nawet dokładnej daty urodzenia.

Za ustawą stoją senator Matt Ball i reprezentantka Amy Paschal, którzy argumentują, że takie rozwiązanie poprawi prywatność, bo aplikacje nie będą już żądać skanów dokumentów. Jednocześnie ma ułatwić blokowanie treści nieodpowiednich dla nieletnich. Ustawa zabrania wykorzystywania sygnału wieku do innych celów niż sama weryfikacja oraz przewiduje kary cywilne do 2 500 dolarów za każde dziecko przy naruszeniach nieumyślnych i do 7 500 dolarów przy naruszeniach umyślnych.

Image
telepolis
weryfikacja wieku zakaz mediów społecznościowych zakaz social mediów media społecznościowe zakaz
Zródła zdjęć: Shutterstock
Źródła tekstu: PCMag