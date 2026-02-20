Thermal Grizzly ma coś dla największych entuzjastów. Chodzi o AMD

Thermal Grizzly ponownie podnosi poprzeczkę dla największych entuzjastów PC. Niemiecka firma, która rok temu zaczęła sprzedawać zdelidowane procesory Ryzeny 7 9800X3D, teraz dorzuca do oferty nowszy i wydajniejszy model - Ryzen 7 9850X3D. Co właściwie kupujemy? CPU bez IHS, czyli metalowego odpromiennika ciepła.

To nie jest tania zabawa. Mówimy o cenie rzędu 3169 złotych

Na pierwszy rzut oka pomysł wydaje się ekstrawagancki. Mówimy przecież o topowym procesorze do gier, który ktoś celowo pozbawia "czapki". W praktyce jednak ma to sens dla wąskiej, ale bardzo wymagającej grupy użytkowników. Pozwala to bowiem na bezpośrednie chłodzenie krzemowego rdzenia, co oznacza nawet o -13°C lepsze temperatury.

W zestawie otrzymujemy nie tylko procesor, ale także zdjęty IHS, pendrive z protokołem testowym i zrzutem wyników oraz mikroskopowe zdjęcie odsłoniętego rdzenia. Całość uzupełnia karta z informacją o rezultatach deliddingu. To produkt kierowany do entuzjastów, którzy oczekują pełnej transparentności i potwierdzenia jakości wykonanej modyfikacji.

Co z gwarancją? Oczywiście tę od producenta tracimy, a odpowiedzialność przejmuje Thermal Grizzly. Niemcy dają 24 miesiące okresu ochronnego. Przez pierwszy rok firma deklaruje pokrycie niemal każdej awarii, o ile nie wynika ona z uszkodzeń mechanicznych po stronie użytkownika.