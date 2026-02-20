Sprzęt

Thermal Grizzly ma coś dla największych entuzjastów. Chodzi o AMD

Chcesz złożyć wydajny komputer? Ma pracować cicho i być chłodny? A może marzą Ci się rekordy w podkręcaniu? To prostsze niż myślisz.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 20 LUT 2026
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Thermal Grizzly ma coś dla największych entuzjastów. Chodzi o AMD

Thermal Grizzly ponownie podnosi poprzeczkę dla największych entuzjastów PC. Niemiecka firma, która rok temu zaczęła sprzedawać zdelidowane procesory Ryzeny 7 9800X3D, teraz dorzuca do oferty nowszy i wydajniejszy model - Ryzen 7 9850X3D. Co właściwie kupujemy? CPU bez IHS, czyli metalowego odpromiennika ciepła.

Dalsza część tekstu pod wideo

To nie jest tania zabawa. Mówimy o cenie rzędu 3169 złotych

Na pierwszy rzut oka pomysł wydaje się ekstrawagancki. Mówimy przecież o topowym procesorze do gier, który ktoś celowo pozbawia "czapki". W praktyce jednak ma to sens dla wąskiej, ale bardzo wymagającej grupy użytkowników. Pozwala to bowiem na bezpośrednie chłodzenie krzemowego rdzenia, co oznacza nawet o -13°C lepsze temperatury.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Procesor INTEL Core Ultra 5-245KF
Procesor INTEL Core Ultra 5-245KF
0 zł
786.77 zł - najniższa cena
Kup teraz 786.77 zł
Procesor AMD Ryzen 5 7600 100-100001015BOX
Procesor AMD Ryzen 5 7600 100-100001015BOX
-261.37 zł
951.59 zł - najniższa cena
Kup teraz 690.22 zł
Procesor AMD Ryzen 7 9850X3D 100-100001973WOF
Procesor AMD Ryzen 7 9850X3D 100-100001973WOF
0 zł
2139 zł - najniższa cena
Kup teraz 2139 zł
Advertisement

W zestawie otrzymujemy nie tylko procesor, ale także zdjęty IHS, pendrive z protokołem testowym i zrzutem wyników oraz mikroskopowe zdjęcie odsłoniętego rdzenia. Całość uzupełnia karta z informacją o rezultatach deliddingu. To produkt kierowany do entuzjastów, którzy oczekują pełnej transparentności i potwierdzenia jakości wykonanej modyfikacji.

Thermal Grizzly ma coś dla największych entuzjastów. Chodzi o AMD

Co z gwarancją? Oczywiście tę od producenta tracimy, a odpowiedzialność przejmuje Thermal Grizzly. Niemcy dają 24 miesiące okresu ochronnego. Przez pierwszy rok firma deklaruje pokrycie niemal każdej awarii, o ile nie wynika ona z uszkodzeń mechanicznych po stronie użytkownika.

A jak to wygląda cenowo? Tanio zdecydowanie nie jest. Mowa o 749 euro, czyli około 3169 złotych. Dla porównania ten sam procesor w sklepach kosztuje w Polsce 2139 złotych. Biorąc jednak pod uwagę skomplikowany proces i bardzo wysoką awaryjność serii Ryzen 9000X3D, trudno się dziwić, że Thermal Grizzly próbuje się zabezpieczyć.

Intel Core i9-14900KF
Image
telepolis
amd procesor CPU Thermal Grizzly delid AM5 AMD Ryzen 7 9850X3D
Zródła zdjęć: Thermal Grizzly
Źródła tekstu: der8auer, oprac. własne