Marzyłeś o tanim telewizorze dobrej jakości? Mamy złe wieści

Telewizory też zapłacą cenę

Khein-Seng Pua, prezes Phisona (czołowego producenta kontrolerów pamięci NAND), nie owijał w bawełnę w niedawnym wywiadzie: rynek elektroniki konsumenckiej czeka bardzo bolesna druga połowa 2026 roku. Telewizory, choć zazwyczaj omawiane przy okazji kryzysu RAM, tym razem mogą znaleźć się w samym centrum problemu – i to z powodów, których większość kupujących jeszcze nie dostrzega.

Producenci TV działają na bardzo niskich marżach, szczególnie w segmencie budżetowym i średniej półce. Przez lata chroniły ich długoterminowe umowy z dostawcami komponentów, które stabilizowały ceny. Problem w tym, że te kontrakty właśnie wygasają lub są renegocjowane – i nowe warunki mogą być zupełnie inne.

A warunki na rynku pamięci są bezprecedensowe. Jeden z trzech głównych producentów NAND zażądał od swoich klientów przedpłaty gotówkowej za trzy lata z góry – czegoś takiego branża jeszcze nie widziała. Moduły pamięci stosowane w elektronice użytkowej podrożały w ciągu roku o ponad 1200 procent, a wskaźnik realizacji zamówień u klientów Phisona nie przekracza 30 procent.

Pua wprost mówi, że gdy AI przestawi się z trenowania modeli na ich masowe uruchamianie, zapotrzebowanie na pamięć flash jeszcze wzrośnie – a data centrom będzie ona potrzebna w pierwszej kolejności. Dla producentów TV, smartfonów czy PC zostanie to, czego wielkie korporacje nie zdążą wykupić.