PlayStation 5 Digital Slim Edition za 1599 zł. W dobie kryzysu RAM to najlepszy wybór
Budowa PC do gier to obecnie tragiczny pomysł. Głównie z powodu cen kości pamięci, które ocierają się już o granice absurdu.
To jednak wkrótce się zmieni: otóż będzie jeszcze gorzej i w górę pójdą ceny urządzeń, które nie korzystają z modułowych pamięci, ale także preinstalowanych. Dlatego ta promocja może być ostatnią szansą, aby kupić konsolę do gier w sensownej cenie. Mowa tu o PlayStation 5 Digital Slim Edition. Czyli wersji bez napędu płyt, za to z 825 GB pamięci na dysku. I chociaż daleki jestem od rzucania tez, że napęd nie ma znaczenia, to na szczęście można go kupić osobno, polując na odpowiednią promocję.
PlayStation 5 Digital Slim Edition
Co zyskujemy, kupując PS5? Głównie wiele lat spokoju. Na tej konsoli pójdzie każda nowa gra, która zostanie na nią wydana. A znaczna większość tytułów trafia przecież zarówno na PC, jak i na konsole. Nie będziemy musieli więc się martwić takimi kwestiami jak zbyt słaba moc naszego sprzętu w czasach, kiedy podzespoły będą absurdalnie drogie.
Pamiętajmy przy tym, że jesteśmy dopiero na początku problemów z brakiem RAM. Moduły te już są absurdalnie drogie, a producenci skupiają się na potrzebach rynku AI. Nie można przy tym zapomnieć, że vRAM to podstawowy element każdej karty graficznej. Tym samym wkrótce i te pójdą w górę. Obecnie natomiast już mówi się o wyższych cenach SSD, a niektórzy zastanawiają się, czy HDD na pewno były takie złe. Można więc powiedzieć, że lepszego czasu na zakup konsoli w najbliższych latach już nie będzie. Natomiast cena 1599 zł jest bardzo korzystna.