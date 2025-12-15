PlayStation 5 Digital Slim Edition za 1599 zł. W dobie kryzysu RAM to najlepszy wybór

To jednak wkrótce się zmieni: otóż będzie jeszcze gorzej i w górę pójdą ceny urządzeń, które nie korzystają z modułowych pamięci, ale także preinstalowanych. Dlatego ta promocja może być ostatnią szansą, aby kupić konsolę do gier w sensownej cenie. Mowa tu o PlayStation 5 Digital Slim Edition. Czyli wersji bez napędu płyt, za to z 825 GB pamięci na dysku. I chociaż daleki jestem od rzucania tez, że napęd nie ma znaczenia, to na szczęście można go kupić osobno, polując na odpowiednią promocję.

PlayStation 5 Digital Slim Edition

Co zyskujemy, kupując PS5? Głównie wiele lat spokoju. Na tej konsoli pójdzie każda nowa gra, która zostanie na nią wydana. A znaczna większość tytułów trafia przecież zarówno na PC, jak i na konsole. Nie będziemy musieli więc się martwić takimi kwestiami jak zbyt słaba moc naszego sprzętu w czasach, kiedy podzespoły będą absurdalnie drogie.