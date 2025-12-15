Jedna niewinna wiadomość sprawiła, że z jej konta odpłynęła spora suma

Niestety, wiedzą o tym doskonale oszuści, którzy właśnie w tym czasie mają moment szczególnej aktywności. Bez skrupułów wykorzystują oni emocje i samotność swoich ofiar. Jedna niewinna wiadomość zmieniła życie 80-latki z powiatu ząbkowickiego.

Samotność, potrzeba uwagi i zwykłej rozmowy sprawiają, że osoby starsze stają się szczególnie podatne na manipulacje. podkreśla podkom. Katarzyna Mazurek, oficer prasowy Policji w Ząbkowicach.

Przychodzi wiadomość, a pieniądze "odpływają"

80-latka uwierzyła, że znalazła miłość życia. A wszystko zaczęło się od jednej niewinnej wiadomości na komunikatorze internetowym. Nie było to nic spektakularnego, ale zwykłe "dzień dobry, jak się masz". Z czasem zwykła wymiana wiadomości przerodziła się w regularne rozmowy, pełne troski i zainteresowania. Ale ich wzajemna relacja to nie tylko rozmowy, z upływem czasu pojawiły się też prośby o pieniądze, wszystkie poparte jakimiś dramatycznymi historiami. Co jednak najbardziej charakterystyczne to fakt, że nieznajomy przedstawił się kobiecie jako marynarz, pływający po Oceanie Indyjskim, w zbliżonym do niej wieku i z podobnymi potrzebami.

To nie miłość, a oszustwo

W rzeczywistości, seniorka padła ofiarą oszustwa znanego jako metoda "na marynarza". I nie tylko chodzi tu o złamane serce, ale także o ogromne straty finansowe. Mężczyzna tak zmanipulował kobietę, że łącznie wydała ona na niego ponad 100 tysięcy złotych.

Kobieta dopiero po pewnym czasie, kiedy już zabrakło jej środków na koncie, zorientowała się, że padła ofiarą oszusta.