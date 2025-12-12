W końcu dobre wiadomości - czekolada spowalnia starzenie

Czekolada zawiera tajemniczy składnik młodości

Naukowcy z King's College w Londynie odkryli zaskakujący związek między gorzką czekoladą, a wolniejszym starzeniem się. Chodzi o naturalny związek kakao, teobrominę. To właśnie jej wyższe stężenia wykryto u osób, które wyglądały biologicznie młodziej niż wskazywałby na to ich rzeczywisty wiek.

Teobromina, związek roślinny występujący w kakao

Ten naturalny związek chemiczny, zawarty w gorzkiej czekoladzie, może odgrywać rolę w spowalnianiu niektórych oznak starzenia biologicznego. Badania wykazały, że teobromina jest jedynym związkiem (jaki występuje w kakao i kawie) wykazującym tego typu zależność. To bardzo dobra wiadomość, że naukowcom w końcu udało się ją zidentyfikować jako potencjalny czynnik przyczyniający się do tego efektu.

Badanie opublikowane zostało 10 grudnia w czasopiśmie "Aging". Analizowano w nim ilość teobrominy obecną we krwi uczestników i porównywano jej poziomy z biologicznymi markerami starzenia mierzonymi w próbkach krwi.

Czy to oznacza, że powinniśmy spożywać więcej czekolady, jeśli chcemy zachować młodość? Otóż, nie jest to wcale takie proste. Choć wyniki są zachęcające, to musimy pamiętać, że w dalszym ciągu zawiera ona dużo cukru, tłuszczu i innych składników, które nie każdemu mogą służyć.