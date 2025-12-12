Sprzęt

RAM o połowę taniej kupisz w x-kom. Musisz jednak spełnić dwa warunki

Ceny RAM osiągają wręcz absurdalne wartości, a budowa komputera z tygodnia na tydzień staje się coraz droższa.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 15:21
1
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Telepolis.pl
RAM o połowę taniej kupisz w x-kom. Musisz jednak spełnić dwa warunki

Na ratunek jednak przychodzi x-kom z weekendową promocją. W jej ramach możecie kupić RAM Patriot Viper Venom za 709 zł. Tu warto podkreślić, że cena standardowa wynosi obecnie 1555 zł i są to najtańsze kości o tych parametrach w sklepie. Jakich parametrach? Owa tu zestawie DDR5 32 GB (2 × 16 GB) o taktowaniu 6000 MT/s i opóźnieniach CL30. Pamięć ta oferuje wsparcie dla AMD EXPO, oraz Intel XMP. 

Dalsza część tekstu pod wideo
Patriot Viper Venom  Pamiętaj o zakupach przez aplikację i kodzie weekend

Patriot Viper Venom 

RAM o połowę taniej kupisz w x-kom. Musisz jednak spełnić dwa warunki

No dobrze, ale jak w ogóle skorzystać z promocji? Otóż zasady są dwie: po pierwsze pamięci te musicie kupić nie przez stronę sklepu, a przez aplikację x-kom na smartfony, lub tablety. Drugi warunek polega na wpisaniu kodu promocyjnego weekend.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Pamięć RAM PATRIOT Viper Venom 32GB 6400MHz
Pamięć RAM PATRIOT Viper Venom 32GB 6400MHz
0 zł
1499 zł - najniższa cena
Kup teraz 1499 zł
Pamięć RAM PATRIOT Viper Venom 32GB 7000MHz
Pamięć RAM PATRIOT Viper Venom 32GB 7000MHz
0 zł
1719 zł - najniższa cena
Kup teraz 1719 zł
Pamięć RAM PATRIOT Viper Venom 64GB 6000MHz
Pamięć RAM PATRIOT Viper Venom 64GB 6000MHz
0 zł
3199 zł - najniższa cena
Kup teraz 3199 zł
Advertisement
Patriot Viper Venom  Pamiętaj o zakupach przez aplikację i kodzie weekend

Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.

Image
telepolis
RAM DDR5 Patriot Patriot Viper Venom Promocja na RAM
Zródła zdjęć: Patriot, Lech Okoń / Telepolis