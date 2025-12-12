RAM o połowę taniej kupisz w x-kom. Musisz jednak spełnić dwa warunki

Na ratunek jednak przychodzi x-kom z weekendową promocją. W jej ramach możecie kupić RAM Patriot Viper Venom za 709 zł. Tu warto podkreślić, że cena standardowa wynosi obecnie 1555 zł i są to najtańsze kości o tych parametrach w sklepie. Jakich parametrach? Owa tu zestawie DDR5 32 GB (2 × 16 GB) o taktowaniu 6000 MT/s i opóźnieniach CL30. Pamięć ta oferuje wsparcie dla AMD EXPO, oraz Intel XMP.

Patriot Viper Venom

No dobrze, ale jak w ogóle skorzystać z promocji? Otóż zasady są dwie: po pierwsze pamięci te musicie kupić nie przez stronę sklepu, a przez aplikację x-kom na smartfony, lub tablety. Drugi warunek polega na wpisaniu kodu promocyjnego weekend.