RAM o połowę taniej kupisz w x-kom. Musisz jednak spełnić dwa warunki
Ceny RAM osiągają wręcz absurdalne wartości, a budowa komputera z tygodnia na tydzień staje się coraz droższa.
Na ratunek jednak przychodzi x-kom z weekendową promocją. W jej ramach możecie kupić RAM Patriot Viper Venom za 709 zł. Tu warto podkreślić, że cena standardowa wynosi obecnie 1555 zł i są to najtańsze kości o tych parametrach w sklepie. Jakich parametrach? Owa tu zestawie DDR5 32 GB (2 × 16 GB) o taktowaniu 6000 MT/s i opóźnieniach CL30. Pamięć ta oferuje wsparcie dla AMD EXPO, oraz Intel XMP.
Patriot Viper Venom
No dobrze, ale jak w ogóle skorzystać z promocji? Otóż zasady są dwie: po pierwsze pamięci te musicie kupić nie przez stronę sklepu, a przez aplikację x-kom na smartfony, lub tablety. Drugi warunek polega na wpisaniu kodu promocyjnego weekend.
Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.