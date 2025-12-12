OnePlus 15R będzie miał sporo z flagowca. Producent zdradza szczegóły

OnePlus 15R to w teorii słabszy wariant flagowego OnePlus 15. Jak się jednak okazuje, obydwa modele mają wiele cech wspólnych, a wariant R ma sporo do zaproponowania nawet wymagającym użytkownikom.

Przed zbliżającą się premierą producent ujawnia kolejne, ciekawe informacje o OnePlus 15R. Firma przekonuje, że urządzenie będzie wyposażone w najlepszy zestaw fotograficzny w historii tej linii produktów.

OnePlus 15R jako pierwszy model w serii R otrzyma aparat do selfie o rozdzielczości 32 Mpix – dwukrotnie wyższej niż 16-megapikselowy sensor zastosowany w OnePlus 13R. Na pokładzie pojawi się autofokus, również debiutujący w tej linii produktów, dzięki czemu zdjęcia wykonywane przednim aparatem powinny być zauważalnie ostrzejsze i bardziej szczegółowe.

Jak również zdradził producent, OnePlus 15R umożliwia nagrywanie wideo selfie w jakości 4K przy 30 kl./s, co stanowi wyraźny krok naprzód względem materiałów 1080p oferowanych przez poprzedni model.

Z tyłu obudowy znajdziemy podwójny moduł fotograficzny z główną matrycą 50 Mpix. Aparat będzie wzbogacony przez autorski silnik DetailMax, znany z OnePlus 15, dzięki któremu użytkownicy zyskają dostęp do zaawansowanych technologii fotografii obliczeniowej, takich jak Ultra Clear Mode, Clear Burst czy Clear Night Engine. Co więcej, OnePlus 15R zaoferuje nagrywanie wideo 4K w 120 kl./s, a ekran smartfona to AMOLED 1,5K z odświeżaniem 165 Hz.

Mocy mu nie zabraknie...

OnePlus 15R będzie pierwszym smartfonem globalnie z chipsetem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5, stworzonym i zoptymalizowanym wspólnie przez OnePlus i Qualcomm. Urządzenie wyposażono także w autorski chip Wi-Fi OnePlus G2, który zapewnia stabilne połączenie w każdych warunkach. Producent obiecuje też, że układ Touch Response Chip znacząco przyspieszy reakcję na dotyk, oferując wyższą responsywność.

Model 15R otrzyma również baterię 7400 mAh – największą w historii smartfonów OnePlus. Akumulator po czterech latach użytkowania ma zachować co najmniej 80% pierwotnej pojemności.