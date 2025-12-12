Honor WIN. Nadchodzi potwór z aktywnym chłodzeniem i baterią 10000 mAh

Seria smartfonów Honor GT to dotychczasowa próba dotarcia przez producenta do mobilnych graczy. Choć nie jest znana w Polsce, zwracała uwagę niezłą specyfikacją i wskazywała na ambicje producenta, który zamierzał zagarnąć dla siebie część rynku telefonów gamingowych.

Z najnowszych doniesień wynika, że Honor chce podjąć kolejną próbę. Według przecieków seria GT odchodzi do lamusa, a jej miejsce zajmie nowa linia – Honor WIN. Do sieci trafiły właśnie rendery i specyfikacja, które sugerują, że będziemy mieli do czynienia z prawdziwym gamingowym potworem czy nawet dowma. Jeśli przecieki się potwierdzą, serią WIN Honor rzuci wyzwanie takim gigantom mobilnego gamingu jak Redmagic czy ROG Phone.

Największą uwagę na udostępnionych renderach przykuwa tył urządzenia. Honor WIN zrywa z dotychczasowym wzornictwem serii GT (zazwyczaj prostokątne wyspy aparatów). Zamiast tego widzimy masywny moduł zajmujący całą górną szerokość obudowy, co nieco przypomina rozwiązania znane z Xiaomi.

Wewnątrz modułu umieszczono cztery oczka. Tu jednak czeka nas niespodzianka – tylko trzy z nich to obiektywy aparatów (główny ma mieć 50 Mpix). Czwarty otwór, oznaczony charakterystycznymi łopatkami, to wbudowany wentylator chłodzący. Sugeruje to obecność aktywnego systemu rozpraszania ciepła, co jest rzadkością w świecie smartfonów i do tej pory było znakiem rozpoznawczym serii Redmagic.

Urządzenie ma być dostępne w trzech kolorach: czarnym, niebieskim i cyjanowym. Na froncie znajdziemy płaski ekran z pojedynczym otworem na kamerę i bardzo wąskimi ramkami.

Z chińskich źródeł wynika, że nową serię mogą zapoczątkować dwa modele, prawdopodobnie Honor WIN i WIN Pro. Pierwszy ma być napędzany przez starszy układ Snapdragon 8 Elite, a drugi najnowszym Snapdragonem 8 Elite Gen 5.

Ciekawie przedstawiają się też doniesienia o zasilaniu. Najnowsze informacje chińskich blogerów technologicznych wskazują na baterię o pojemności aż 10 000 mAh. Jeśli to prawda, Honor WIN może stać się rekordzistą czasu pracy w segmencie wydajnych flagowców. Całość ma wspierać ładowanie o mocy 100 W, co potwierdzają certyfikaty 3C dla modeli oznaczonych kodowo AAK-AN00 i AAP-AN00.