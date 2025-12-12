Sprzęt

Nowy Galaxy pobił rekord. Koszt naprawy ekranu to cena flagowca

Samsung Galaxy Z TriFold to bez wątpienia pokaz inżynieryjnego kunsztu i powiew świeżości na rynku składanych smartfonów. Jego użytkownicy powinni jednak obchodzić się z nim jak z jajkiem. Ewentualna wymiana głównego ekranu może kosztować tyle, co… nowy Galaxy S25 Ultra.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 14:36
0
Dwa zawiasy, trzy części obudowy i gigantyczny, 10-calowy wyświetlacz, który mieści się w kieszeni – tak w skrócie prezentuje się Samsung Galaxy Z TriFold. To pierwsze tak zaawansowane urządzenie w portfolio koreańskiego producenta. Niestety, skomplikowana konstrukcja wiąże się z astronomicznymi kosztami serwisu, które właśnie wypłynęły do sieci.

Dalsza część tekstu pod wideo

Według informacji opublikowanych przez koreańskiego leakera yeux1122, użytkownicy, którzy uszkodzą główny, składany panel w Galaxy Z TriFold, muszą przygotować się na ogromny wydatek. Koszt wymiany tego elementu w Korei Południowej wynosi od 1,657 mln do nawet 1,834 mln wonów. W przeliczeniu daje to kwoty nawet do 4500 zł, choć czysto teoretyzując, u nas byłyby to jeszcze więcej ze względu na podatki i inne opłaty.

W sumie więc koszt takiej naprawy odpowiada kwocie, za jaką można już upolować Galaxy S25 Ultra. Podobnie jest w kraju producenta – minimalny koszt naprawy głównego ekranu w Galaxy Z TriFold jest niemal identyczny z ceną startową modelu Galaxy S25 Ultra na rynku koreańskim, która wynosiła 1,698 mln wonów (ok. 4150 zł). Nowy Galaxy Z TriFold jest tam natomiast dostępny od 3,594 mln wonów, czyli blisko 9 tys. zł.

Stając przed koniecznością ponoszenia tak dużych wydatków na serwis, użytkownik będzie miał dylemat: wydać fortunę na przywrócenie sprawności swojemu TriFoldowi, czy może po prostu pójść do sklepu i kupić fabrycznie nowego, klasycznego flagowca z najwyższej półki.

Pocieszeniem dla ewentualnych nabywców modelu Galaxy Z TriFold jest fakt, że naprawa zewnętrznego ekranu jest znacznie tańsza i waha się między 137 tys. a 226 tys. wonów, czyli poniżej 600 zł. Dodatkowo Samsung oferuje jednorazową zniżkę w wysokości 50% na wymianę głównego wyświetlacza. Mimo to nawet z rabatem mówimy o wydatku w przeliczeniu ponad 2200 zł.

Image
telepolis
Samsung Galaxy Z TriFold
Zródła zdjęć: Skyblue / X.
Źródła tekstu: Android Authority